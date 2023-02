Primero fue la arenga previa dentro del vestuario y después el partido. En la arenga dijo Pablo Ocampo, el 9 de Centro Español: “Hicimos un gran sacrificio, y si ganamos este partido te dan un cheque enorme, pero hay algo que no se puede comprar con nada, que es la gloria. La gloria no la comprás con nada y te la llevás para toda la vida, porque pasan los años y te acordás para siempre. Tenemos a nuestra familia acá arriba,así que es el momento de pensar en todos los esfuerzos. En el que te dio plata para la SUBE o el que te dio para los botines. Acuérdense de cuando eran chicos. Hoy jugamos contra un equipo de primera división y lo vamos a dejar afuera”.

Jugaron. Y Centro Español, un club de la última categoría del fútbol argentino, eliminó a Tigre en la primera ronda de la Copa Argentina. Esta película, la de un sacrificado equipo que en la actualidad ni siquiera tiene una cancha propia y se impone ante un gigante, reciente subcampeón de la máxima categoría, esconde una historia aún más particular. En el segundo tiempo, en Centro Español debutó Elian Di Masi, hermano de famoso cantante de RKT Kaleb Di Masi, quien saltó a la fama en el último año y medio como uno de los intérpretes bonaerenses más “pegado” en el género que nació en un boliche de San Martín.



La Copa Argentina, el torneo que junta a los clubes de todas las categorías del país, regaló sorpresas de distinta magnitud. Una de ellas fue el partido del miércoles 8 de febrero, en cancha del Deportivo Morón: un club de la máxima categoría siendo eliminado por uno de la mínima. Tras un sufrido empate 1-1 en el tiempo reglamentario, Centro Español, de Haedo, eliminó por penales (5-4) al Matador de Victoria. La única vez que esto había ocurrido fue en 2019, cuando Real Pilar se impuso ante Vélez por 1-0 en el estadio de Temperley.

Para retratar mínimamente cómo llegaron futbolísticamente los equipos a este cruce, alcanza con saber lo siguiente: Tigre comenzó la pretemporada hace dos meses y se encuentra compitiendo hace dos semanas en la máxima categoría, mientras que el torneo de la D -que ni siquiera es catalogado como profesional, sino que es amateur- arranca recién en marzo. O sea que Centro Español comenzó con los trabajos físicos 17 días antes del partido, enfocado pura y exclusivamente para la hazaña lograda en la noche de ayer. Como todo partido de esta apasionante competencia, detrás de los cruces desiguales y tan distantes en cuanto a las realidades de cada club, se esconden historias de luchas, sacrificios y amor por el deporte de quienes se ponen la camiseta y saltan a la cancha con la sed de quedar en los libros de historia.

Una de tantas historias de lucha que encierra Centro Español es la de Elian Di Masi, el hermano de Kaleb. Elian, marcador de punta por derecha, ingresó a los 31 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Facundo Figueroa y selló su debut como jugador profesional. Pese a haber jugado la gran parte de sus divisiones inferiores en Estudiantes de Caseros, club de la segunda categoría, el hermano menor de los Di Masi optó por buscar su sueño en un club de la zona, pero de menor categoría.

En la platea del Nuevo Francisco Urbano, el estadio de Morón, por supuesto que Kaleb estuvo presente. Es autor temas de RKT hiper conocidos que cuentan con millones de reproducciones a nivel mundial, como “Turraka”, “Hace calor” y “Matatan”, entre otros. “Que orgullo mi hermano debutando en primera. Te amo hermano, los dos cumplimos nuestro sueño”, posteó en sus historias de Instagram el cantante. “Le ganaron a Tigre, que locura hermano.”

Son incontables los jóvenes que, como Elian, tras llegar a las puertas del debut y no contar con muchas oportunidades, optan por bajar de categoría e ir a un club cercano a probar suerte.

Centro Español integra la última categoría del fútbol de AFA desde hace más de sesenta años. El año pasado, tras perder la final por el ascenso contra Yupanqui, quedó como el único club que, desde su afiliación en el año 1959, siempre estuvo en la D -obviando el caso de Club Mercedes, que se afilió hace dos años-. Esto cambiará indefectiblemente ya que terminará jugando durante el 2024 en la Primera C: el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, anunció una reestructuración que tendrá la resonante unión entre la D y la C. Hoy por hoy, el club creado en los años treinta por la colectividad gallega de Morón no cuenta con cancha propia ni centro de entrenamiento para el plantel superior.

Según cuenta Sebastián Crosta, un periodista conocido como “La enciclopedia del Ascenso”, Centro Español está construyendo su humilde estadio en los terrenos de la base aérea que se encuentran entre Morón y Palomar. Socialmente, es un club que abraza a los vecinos del barrio con diversas actividades y deportes que se desarrollan dentro de la sede ubicada en Estanislao del Campo al 989, en pleno barrio de Villa Sarmiento. Futbolísticamente, a lo largo de los últimos años apeló a diversos gerenciamientos que lo llevaron a estar cerca de la pelea, pero nunca pudo concretar el ascenso a la Primera C. Tras sufrir la desafiliación en 2017 -posteriormente suspendida-, Sergio Orsini encabezó el armado de un nuevo platel que, con algunos cambios en lo técnico, mantuvo una línea en su proyecto futbolístico.

Mas allá de la histórica eliminación, hay dos ganadores: los hermanos Di Masi.