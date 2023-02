"Por mi tranquilidad mental". Ese fue el justificativo que usó Elisa Carrió al explicar por qué se exiliaría del país, en el hipotético caso de que el diputado ultraderechista Javier Milei ganase la elección presidencial en 2023. De esta manera, la líder de la Coalición Cívica volvió a exigir su poder de veto en Juntos por el Cambio, mientras que no pocos dirigentes opositores desean unir fuerzas con el legislador neoliberalista, al menos en la Provincia de Buenos Aires.

Luego de comentar que Milei puede ser "peor que Hitler", Carrió insistió en cargar este domingo contra el dirigente de La Libertad Avanza. En una entrevista con Infobae, la exdiputada dijo que si el electorado lo elige habrá optado “por la irresponsabilidad” y aseguró que si el libertario llegara a ser presidente ella dejaría el país.

“Hay que dejar que Milei suba y baje (en las encuestas). Y si no baja, esta sociedad se enfrentará a ser gobernada por Milei. Si Milei llega a ser presidente, yo posiblemente me exilie, por una tranquilidad mental. Si gana, yo ya dejaría de ser responsable por la Nación. Si la Nación decide el rumbo de la irresponsabilidad, uno ya no puede hacer nada”, comentó.

Durante la entrevista, Carrió volvió a defender su precandidatura como a presidenta por la Coalición Cívica (CC) en las elecciones primarias de Juntos por el Cambio. Así se suma un nombre más a la extensa lista de referentes del espacio opositor que quieren competir en los comicios de octubre. "Como fundadora (de Juntos por el Cambio) tengo derecho a ser candidata", expresó.

Y ante los rumores de una negociación para dar de baja su salida de la jubilación política, Carrió comentó: “Aquellos que especulan que esto tiene que ver con un poder de negociación yo me río, porque nunca especulo, jamás especulé". "No me desespero por ganar, esto me diferencia”, completó.