El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta estuvo en La Rioja este sábado y realizó actividades de campaña que incluyó reuniones con lel presidente del PRO, Julio Sahad, la intendenta Inés Brizuela y Doria y el senador Julio Martínez y el diputado Felipe Álvarez, todos aliados de Cambiemos.

El recorrido de campaña también incluyó una chaya barrial y entrevistas con varios medios de comunicación. Brizuela y Doria y Julio Martínez, encabezaron también el Congreso Provincial del radicalismo “para debatir la estrategia electoral”. El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales también tiene intenciones de presentarse a la presidencia.

Con chapa presidenciable

En el armando electoral nacional y respecto de las PASO, Larreta dijo a Riojavirtual que “su precandidatura presidencial no depende de que otros referentes de Juntos por el Cambio se postulen para las PASO de agosto. “Mi decisión, cuando la termine de tomar, no depende de quién más se presente en las PASO, ya sea Macri, Gerardo Morales, Manes, Lilita Carrió, Bullrich (Patricia) o Vidal (María Eugenia)”, aseguró.

Según el jefe de Gobierno para ganar las elecciones en octubre “hay que lograr la unidad de la oposición. Cualquier alternativa es posible, puede ser fórmula combinadas, todas las alternativas son posibles”, consideró y afirmó que su candidato a gobernador es “Felipe Álvarez con quien viene trabajando hace tiempo y es parte de su equipo”. El legislador, que parte de varios gobiernos peronistas, termina su mandato este año en la Cámara de Diputados.

“Con el peronismo, que ahora es el kirchnerismo, hemos mantenido la oposición unida y por eso es que el Gobierno nacional no ha podido -ni lo vamos a dejar- avanzar con el juicio político a la Corte. Gracias a la unidad opositora el Gobierno no pudo llevarse puesta la Corte. Vamos a estar unidos en el país y vamos a estar unidos en La Rioja. Vamos a ganar en La Rioja, pero siempre en el marco de la unidad”.

Consultado sobre el fallo sobre la coparticipación que salió favorable a su gobierno, sostuvo que “en septiembre de 2020 el gobierno Nacional le falla a la ciudad de Buenos Aires alrededor de 2 puntos de coparticipación y a La Rioja le destinó cero puntos, todo ese dinero fue para Axel Kicillof aliado de Cristina Kirchner, gobernador de la provincia de Buenos Aires y al resto de la provincia no les dieron ni un mango".

"Dos años hicimos el reclamo, fuimos a la Corte presentamos la información, fuimos a las audiencias de conciliación y el año pasado la Corte falló en función del gobierno. Esta es una discusión entre la Nación y la capital, así como nos sacaron la plata y a La Rioja le dieron cero, ahora nos tienen que devolver ese dinero y a La Rioja le van a sacar cero. Es decir, no tienen ningún impacto en la provincia y eso no lo digo yo, el fallo lo aclara", indicó.

Según Rodríguez Larreta “los reclamos más recurrentes de los riojanos y preocupante es la falta de oportunidades que hay en la provincia. La provincia está achatada, hace 40 años que gobiernan los mismos, no aparecen oportunidades nuevas, no hay empresas, nuevas ni industrias, no hay trabajo”, expresó sin datos precisos sobre la realidad económica local.

Partidario de la explotación del litio, consideró que se puede “explorar de manera cuidada y protegiendo el medio ambiente. Este mineral ya se explota en la Argentina. Jujuy, Catamarca está explotando y La Rioja debería ser parte de eso. El litio, es el material del futuro y acá lo provincia lo tiene, por lo que sería una gran oportunidad para todos los riojanos”, expresó.