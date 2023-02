Se acerca el jueves y todavía hay más incertidumbres que certezas sobre la mesa política que convocó el presidente Alberto Fernández en la sede del PJ para empezar a definir la estrategia electoral del Frente de Todos. Aún no fueron cursadas las invitaciones oficiales y desde los distintos sectores del oficialismo no confirman a qué representantes enviarán. Desde el kirchnerismo sí confirmó su asistencia al cónclave el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Así lo aseguraron desde su entorno a este diario. Eso sería uno de los resultados del desayuno que compartió con el Presidente el sábado a la mañana en la Quinta de Olivos, tal como reveló Página/12.

Fernández, en tanto, como previa a la mesa, durante este lunes se reunió y habló por teléfono con distintos gobernadores y el martes y miércoles lo hará con otros. También compartió un encuentro con uno de los triunviros de la CGT, Pablo Moyano. Por ahora, la mayoría de los mandatarios provinciales dicen que no fueron invitados a la reunión en el PJ y que "no hay detalles sobre la mesa". Desde Camioneros, en tanto, explicaron que, según les dijo el Presidente, la idea del nuevo espacio será "trabajar para continuar con la unidad del peronismo".

Una de las discusiones gira en torno a la cantidad de asistentes que tendría que tener esta reunión inicial: si la primera sería más acotada y después habría otras con sindicalistas y movimientos sociales, o no. Aún se está terminando de definir la estrategia, pero, en principio, sería una reunión ampliada. Por ese motivo aún no se habrían enviado las invitaciones. Otro de los conflictos latentes es que algunos algunos quieren hablar más de la gestión y otros no y que sólo se converse de cuestiones estrictamente electorales.

Wado de Pedro, uno de los que ya se asume como candidato a presidente en caso de que el FdT vaya a un interna, arrancó la semana con una foto muy importante. En el CCK presentó este lunes un acuerdo con una empresa israelí para soluciones hídricas y estuvo acompañado por los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Río Negro, Arabela Carreras; de Formosa, Gildo Insfrán; de San Juan, Sergio Uñac; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y de Santa Fe, Omar Perotti. Una imagen que Fernández todavía no logró, pero para la que está trabajando.

Al terminar el acto, ninguno de los gobernadores quiso hablar sobre la mesa del PJ y aclararon que aún no fueron invitados. Sin embargo, confirmaron que están en diálogo con el Presidente y que tienen previstos encuentros entre hoy y el miércoles. Wado de Pedro fue uno de los que estuvo coordinando el armado de la mesa con el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, y el ministro de Economía, Sergio Massa. Desde el entorno del tigrense dicen que está en duda su participación y que el Frente Renovador todavía no eligió a los representantes que enviará. Desde el kirchnerismo repiten algo similar: "se sabrá a último momento", aclaran.

Muchos gobernadores el jueves tendrán otra actividad: viajarán a Tucumán para la reasunción del jefe de Gabinete, Juan Manzur, a cargo de la provincia. Algunos líderes provinciales, por ejemplo Uñac y Zamora, irán a Tucumán por pedido expreso de Manzur, que se encargó de llamarlos uno por uno. Luego, a la tarde, viajarían a Capital para la reunión en el PJ, pero eso aún no está confirmado. "Lo vamos a definir a último momento", decían, aunque reflexionaban que sería ilógico ir a lo de Manzur y no a la reunión del PJ. Lo cierto es que la liga de los gobernadores peronistas no irá con una postura unificada. No se reunieron para definirla. "No hay detalles sobre la mesa, no se sabe", repetían, además de decir al unísono que todavía no fueron invitados de manera oficial.