Un camión descargó este miércoles 20 tanques de agua y bombas centrífugas en el Gigante de Arroyito que la comisión directiva resolvió adquirir después que el domingo pasado los hinchas se quejaran de no tener agua en los sanitarios para refrescarse, en un día con 40 grados. El problema se agravó por la alta demanda a causa del calor, pero el estadio arrastraba un problema estructural por la cantidad de tanques que había, que no eran suficientes, y que tampoco se montaban nuevos porque para eso era necesario ampliar la estructura que los sostiene. Por otra parte, el sistema de reabastecimiento no daba abasto para reemplazar el agua que se consume. Según los responsables del club, para el próximo partido de Local, el 24 ante Godoy Cruz, el agua estará garantizada.