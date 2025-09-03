El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, auguró que el partido de este jueves contra Venezuela será "emotivo", porque Lionel Messi adelantó que será el último partido de Eliminatorias que disputará en el país. "Mañana va a ser un partido emotivo. Si es verdad que es el último partido de Eliminatorias, entonces va a ser especial", aseguró este miércoles el entrenador en conferencia de prensa.

"Soy el primero en disfrutar de poder entrenarlo, es un placer. Esperemos que la gente que vaya a la cancha y él mismo lo disfrute. Yo lo vivo normal", agregó el DT. Las declaraciones del entrenador tuvieron lugar a partir de las afirmaciones que "la pulga" hizo la semana pasada: "No sé si después habrá amistosos o más partidos (...) por eso me van a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan, toda la familia".

De esta manera, lo más probable es que una vez finalizada su actuación en el Mundial 2026, la Pulga le ponga fin a su carrera en la selección argentina.

Noticia en desarrollo...