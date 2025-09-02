La Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni se entrenó este martes en el predio de Ezeiza, con vistas al primer partido de Eliminatorias ante Venezuela, el próximo jueves a las 20.30 en el estadio Monumental.



Las inclemencias del tiempo trastrocaron parte de la actividad, que se puso en marcha a las 16.30 en el campo, con la presencia de medios acreditados durante los primeros quince minutos.

Pensando en la Vinotinto, se destacó la ausencia de Alexis Mac Allister que no pudo arribar al país. El volante de Liverpool venía de sufrir una molestia muscular y el hecho de que llegará con sólo un entrenamiento hace que sea una duda en el once titular, aunque se espera que esté a disposición para ir desde el arranque.

Tras el bloque inicial, el plantel -a excepción de Nicolás Otamendi, que hizo labores regenerativas en el gimnasio- se trasladó a la cancha 3 para llevar a cabo un ensayo futbolístico durante 20 minutos.

Luego, el grupo fue dividido en dos y trabajaron por separado defensores y centrocampistas, y por otro lado, los atacantes. En el final, hubo prácticas de remates de media distancia, exigiendo a los arqueros del equipo.

Este miércoles al mediodía está prevista la habitual conferencia de prensa de Scaloni, en tanto desde las 17 se realizará otro entrenamiento, en este caso cerrado al público.