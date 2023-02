Microteatro Rosario ya tiene una historia que contar, tras un año de actividad con un saldo virtuoso: más de 30 mil entradas dan cuenta de un público que hizo un ritual de la propuesta de degustar, de manera integrada, teatro, platos y tragos, en el espacio de calle San Lorenzo 1329. Ayer inició la nueva temporada –de jueves a sábados, todas las semanas– y con novedades. “Es un poco lo que esperábamos, pero también –porque somos gente de teatro independiente– no dejamos de estar sorprendidos. Siempre estamos apostando, buscando nuevas alternativas para implementar y salir al encuentro de los nuevos públicos”, comenta a Rosario/12 el productor teatral Federico Fernández Moreno, gestor de las salas La Nave y Teatro Odiseo.

“Si bien nos acompaña el público de teatro independiente, el que tenemos desde siempre, descubrimos que hay otro público, jóvenes cuyo interés permite combinar el esparcimiento con el arte y la gastronomía. Lo que queremos es fomentar e impulsar al teatro y a los artistas locales, pero ofrecer también un espacio de ocio, donde se pueda comer y tomar algo. Y ver obras de 15 minutos, no por breves sin contenido. Trabajamos con dramaturgos que tienen su profundidad, las obras son de temáticas diversas, y también hay humor”, continúa.

-¿Cómo les resultó la “Sesión Golfa”?

-La lógica del teatro independiente funciona en el horario de las 21, y si bien nosotros estamos arrancando a las 21.15 tenemos funciones hasta las 12 de la noche. Las últimas son las más vendidas. Me parece que tiene que ver también con la lógica del divertimento, y de perder un poquito la solemnidad del teatro. Éste es un lugar donde se puede venir tarde y pasar la noche, se puede estar tres horas acá adentro, ver tres obras, comer, tomar un trago y conocer gente.

-Esa Sesión incorpora novedades, ¿no?

-Es este caso le propusimos a Tincho Zaragoza, un pope del stand up, realizar el formato de micro stand up, así que vamos a tener en las dos sesiones cuatro obras de microteatro regular, y en la Sesión Golfa cuatro obras de micro stand up; de manera que se pueda combinar una sesión con otra. En realidad, esto es algo que en Madrid y en distintos microteatros del mundo también se realiza.

En la sesión Golfa, en trasnoche, se presentan breves stand up.

Vale aclarar que el formato Microteatro fue creado por el español Miguel Alcantud, quien otorgó la licencia oficial a Fernández Moreno para su implementación en Rosario. “El vínculo con Madrid es cada vez más estrecho, ahora tengo planeado un viaje. Justamente, la semana pasada estuvo acá una investigadora de la Universidad de Siracusa, de Nueva York, que está recorriendo los micros del mundo y le dijeron que venga a Rosario, porque están orgullosos del trabajo que hacemos. Microteatro es una marca registrada de obras breves, que responde a estándares internacionales, y yo tengo la representación, la licencia de la marca en la provincia de Santa Fe. Hay 15 microteatros en el mundo, y hay que adecuarse para poder ofrecer el producto”, señala.

Microteatro Rosario se animó también a alterar el usual panorama de meses, días y horarios, ya que “estamos ofreciendo obras en febrero pero también lo hicimos en diciembre; además de ir de jueves a sábado, cuando el teatro en Rosario es de marzo a noviembre y los días viernes y sábados. Además, los grupos que se acercan cada vez son más, y todos quieren volver, ya que cada grupo está en cartelera sólo un mes. También porque es un espacio de laburo, en donde hay movimiento y circulación, y eso permite llevarte un mango, algo que no siempre sucede. Por otro lado, no deja de ser un llamado de atención al resto de los espacios de teatro, porque los tiempos van cambiando y hay que renovarse para acompañar el impulso de los más jóvenes y los públicos nuevos”.

Durante el mes de febrero, la Sesión Central ofrecerá las siguientes Micro Obras de Teatro: El Retrato Gambecourt, con Ana Thompson, Eluney Sosa, Gabriel Sanchez, dirección de María Carolina Bedetti; Leia, con Pau Arias, Dani Cáceres, dirección de Daniel Cáceres; M.A.L.A., con Sofía Molinengo, Victoria Picech, Silvina Santandrea, dirección de Leandro Maccagno; Tackle al cuello, con Milton Bloise, Carlos Pellegrino, dirección de Matias Neirotti; Carola Magenta, con Mauro Lemaire, Giuliana Gamba, dirección de Mauro Lemaire. Por su parte, la Sesión Golfa contará con los siguientes Micro shows de Stand Up: Tincho Zaragoza: Demasiado viejo para Instagram; Mónica Grappa: Profe, ¿para qué sirve la matemática?; Emi Videla: República de V.G.G.; Dayana de Souza Spinelli: No conozco a tu primo que vive en Río; Melina Mizrahi: Sufrir es la tarea; LaJuajaJuarez: Un rapidito de parada; Martín Mazzucchelli: Breve descripción de mi persona; Paula Solari: Algo sobre mi madre; Mauro Aguilar: A grito pelado; Juanchi Ottado: Heidi Metal.