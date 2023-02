Gabriel Heinze no dio pistas de la formación de Newell’s que mañana recibirá a Banfield. Cristian Ferreira y Jorge Recalde son los nombres que reclaman por aparecer entre los titulares en el ataque leproso, aunque el entrenador ayer fue evasivo al respecto: “Los dos están a disposición. No sé si están para 90 minutos porque eso lo tendría que ver en la cancha”, expresó el técnico. De todos modos Ferreira y Recalde tienen muchas chances de jugar mañana a las 21 en el Coloso del Parque desde el primer minuto. El ex River lo haría en lugar de Marcos Postillo, el ex Olimpia por Djorkaeff Reasco. Esta mañana Heinze hace fútbol en Bella Vista para definir la alineación. Para el encuentro con el Taladro se venden hoy entradas en el estadio con atención de 13 a 20. Para socios una platea cuesta 2600 pesos y para no socios a partir de los 5100. Un lugar en la Tribuna Oficial sale 1500 pesos para socios y 4000 para no socios. No se venderán populares no socios. Mañana el expendio inicia a las 14.