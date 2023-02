“Este conflicto lo llevan entre ocho a diez personas, no el pueblo en general, tampoco la totalidad de la comunidad Quewar. Son los referentes con un grupito de la comunidad Quewar. Ellos realizaron el corte (en alusión al bloqueo de la semana pasada sobre el acceso al pueblo de Olacapato por la ruta nacional 51)", sostuvo Mosoalen Luis Vacazur sobre diferencias suscitadas con dos comunidades del Pueblo Kolla por la provisión de comida a empresas mineras.

Vacazur pidió responder a expresiones volcadas en un artículo publicado en este medio el lunes 13 de febrero bajo el título “Comuneros de Olacapato defienden el derecho al trabajo”. Consideró que hay hechos y datos que erróneamente publicados.

Los hechos, principalmente, giraban en torno a su última visita a Olacapato, acompañado por miembros de la empresa de catering minero Cookins. Olacapato es un pueblo minero que se encuentra a unos 40 kilómetros al oeste de San Antonio de Los Cobres, en el departamento Los Andes.

Comuneros entrevistados por este medio relataron hechos que consideraron violentos ocurridos durante esa visita de Vacazur y miembros de Cookins. En la versión de la comunidad Quewar, lo tuvieron como protagonista. Particularmente, en un episodio que involucró a un transportista local. “Traidor a las comunidades kollas” fue la expresión que provino del cacique de la Comunidad Collas Unidos de San Antonio de los Cobres, Miguel Siarez. Esa posición fue compartida por la cacica de la comunidad kolla Quewar, Clara Acori.

"La comunidad (Quewar) no tiene por qué estar involucrada en cuestiones de conflicto por intereses personales, ni de negocios. La comunidad, para entenderlo bien, tiene que estar en cuestiones comunitarias, de medio ambiente, o de flora y fauna”, aseguró Vacazur.



“Hay un camino que recorrer, nosotros somos emprendedores hace 23 años. Si yo voy, le corto la ruta a una empresa y le digo que me den la cocina (por la cocina móvil que ofrece Cookins para prestar servicio al nuevo campamento de Río Tinto), un camión o ambas cosas, se rompe el proceso. Yo soy un empresario y soy originario. Si ellos lo desconocen, los entiendo y los respeto. A los diez años ya vendía piedras a los pasajeros del Tren a las Nubes. Se dicen muchas cosas, pero que me haya convertido en empresario no me quita lo originario. Para ser emprendedor el camino no es cortar rutas. Ser un emprendedor lleva un proceso y una preparación, todo tiene un desarrollo”, aseguró Vacazur.

“Yo no voy a contradecir la opinión de los caciques, los respeto”, añadió. Y en cuanto a los dichos de Siarez, mostró su partida de nacimiento para probar que nació en San Antonio de Los Cobres. “Yo soy originario. Creo en la Pachamama. Soy de la Puna”, insistió. Acerca de los hechos de violencia declaró: “son versiones que las sostienen ellos. No hubo denuncia policial. Nosotros también tenemos videos de lo que ocurrió”.



La empresa Cookins se encargará del servicio de catering minero en un segundo campamento en Olacapato de la minera Rincón Minería Limited, subsidiaria de la multinacional Río Tinto. La comunidad Quewar acompañada por la Comunidad Collas Unidos (ambas en el departamento Los Andes) mantiene un conflicto con la empresa de servicios de catering Cookins y la minera subsidiaria de Río Tinto.

En noviembre del año pasado, antes de todos estos conflictos, la invité personalmente a la cacica Clara Acori a Buenos Aires. Viajamos en avión para comenzar a trabajar en el desarrollo basado en una cadena de valor. Ni los catering de la Puna (por los tres emprendedores existentes en Olacapato) ni los servicios de catering de Salta capital tienen la capacidad para dar de comer a la cantidad de personas contratadas por Río Tinto”, aseguró.

“¿Cuántas personas tiene Río Tinto en Olacapato?”, consultó este medio. “En este momento son 160, cuyo servicio de catering está garantizado para el proveedor actual que es La Estrella. No queremos desvestir un santo para vestir otro. Esto va a crecer. Cookins se hará cargo por tres meses del nuevo campamento de Río Tinto. Luego habrá una licitación. Por eso hace falta buscar asociaciones estratégicas. Es lo que hablé con Clara: la llevé (a Buenos Aires) para que converse con la gente de Cookins. Lo mismo hicimos en Tolar Grande: desarrollo de proveedores. Visitamos Antofagasta (Chile) y también Susques (en Jujuy). Hay un programa en marcha. Venimos trabajando hace mucho tiempo. No es que JSC (por JSC Minning) salió ahora, eso no es cierto”.

Sobre los datos erróneos

Luis Vacazur también aclaró su participación accionaria en una de las empresas que le permiten desarrollar su actividad como proveedor de servicios mineros en Salta. Puntualmente, JSC Minning. También brindó presiciones sobre su posición actual dentro de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna Argentina (Caprosemitp).

La Secretaría de Minería y Energía de Salta, a través de la Dirección General de Asuntos Legales y Técnicos mencionó en un informe del 3 de febrero pasado que JSC Minning no figuraba inscripta en el Registro Provincial de Proveedores Locales de Empresas Mineras. Vacazur aclaró que esos datos no son correctos, aunque quien brindó detalles con mayor precisión, fue su abogada, Laura Chuchuy. “Ese informe de la Secretaría de Minería y Energía de Salta menciona que la empresa JSC Minning estaba inscripta bajo el registro 240. Luego detalla los socios que en ese momento figuraban en la Secretaría de Minería. Los socios originarios de JSC Minning eran Roberto Naser Buonarroti y Luis Alfredo Cabral. Es una SAS (sociedad por acciones simplificada) y no tienen el deber de informar la transferencia de acciones. No es información que se oculta”.

“Tiempo después se produjo una sesión de derechos y hace más de un año JSC Minning le pertenece cien por ciento a Luis Vacazur. JSC Minning tiene registro de proveedores, la que no tiene registro aún es la UTE, porque se encuentra en el proceso administrativo que iniciamos en la Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas. Ese trámite inició en enero pasado. Cuando emita su dictamen, las partes se presentarán ante la Secretaría de Minería y Energía para solicitar formar parte del Registro”, mencionó. Tras consultarle por la relación de JSC Minning con Cookins, Chuchuy declaró: “son una UTE, firmaron un contrato. Se presentó la documentación y tenemos un certificado de trámite. Si todo va bien, el 24 de febrero estaríamos en condiciones presentarnos ante la Secretaría de Minería y Energía de Salta”.

Otro aspecto que Vacazur pidió aclarar es su actual rol dentro de Caprosemitp. “La comisión directiva cambia cada dos años”, explicó. “Hasta el 30 de diciembre de 2022 fui vicepresidente. Hoy soy socio fundador. La Cámara se creó en 2013. Nos llevó hasta 2015 completar todos los trámites y papeleo. Al proceso lo iniciamos con el apoyo de los socios y no de referentes políticos. La creamos para apoyar a las comunidades indígenas y va más allá de un apoyo político: es una cuestión de desarrollo, una visión para incluirnos como pueblos originarios. Por eso, al tener una visión, creamos la primera cámara pyme de los pueblos originarios”.

La Secretaría de Minería y Energía estableció el lunes pasado un plazo de 15 días para que las partes en conflicto negocien. En ese marco, la comunidad Quewar también solicitó que se realice la consulta previa, libre e informada, por considerar que no se estaría cumpliendo con la Ley provincial 8164. Esa normativa de promoción minera, menciona en su artículo 17 que las empresas que extraen minerales y operan en territorio salteño "deben contratar preferentemente obras, bienes, insumos y/o servicios prestados por proveedores locales en un porcentaje no inferior al setenta por ciento”.

Al consultarle a Vacazur sobre las expectativas del proceso de mediación, declaró: “es una negociación, esto es un negocio. Esperamos que se haga lo correcto”. Sobre la consulta que solicitó la comunidad originaria, su representante legal expresó: “el Convenio 169 de la OIT no tiene que ver con contrataciones, sino con obras de infraestructura, obras hídricas y asuntos ambientales". "La empresa Río Tinto está en todo su derecho de buscar un proveedor de servicios de catering que cumpla con las condiciones que considere adecuadas”.