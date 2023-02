El sexto capítulo de The Last of Us, la serie post apocalíptica inspirada en el videojuego homónimo, se estrenará este domingo 19 de febrero a las 23 (hora argentina) por HBO y por la plataforma de streaming HBO Max.

Según el trailer oficial del episodio titulado “Kin” (Familiares), Joel (Pedro Pascal), uno de los protagonistas, finalmente se reencontrará con su hermano Tommy (Gabriel Luna). No obstante, la tensión vuelve a tomar lugar cuando ambos se ponen a discutir sobre el pasado y los hechos que ocurrieron para llegar con vida hasta el presente.

Por su parte, María (Rutina Wesley) aparece en escena también para sugerirle a Ellie (Bella Ramsey), también protagonista, que no confíe en nadie.

La primera temporada de esta adaptación cuenta con nueve capítulos en total y se extenderá hasta el 13 de marzo, ya que cada episodio se estrena los domingos, a excepción del quinto capítulo, el cual se estrenó un viernes para evitar coincidir con la celebración del Super Bowl, el partido final del campeonato de la National Football League (NFL).

Qué ocurrió en el episodio anterior

En el quinto episodio de la serie The Last of Us, Joel y Ellie, quienes habían sido emboscados en un edificio abandonado en la ciudad de Kansas mientras dormían, se terminan haciendo aliados de Henry (Lamar Johnson) y Sam (Kevionn Woodward) para escapar de un grupo de personas que los perseguían. El final fue trágico.

¿Habrá segunda temporada de The Last of Us?

The Last of Us tendrá una segunda temporada, confirmaron desde HBO, tras el gran recibimiento que obtuvo la primera parte, ya que la propuesta se transformó en el estreno más visto de la plataforma en su primer día, superando a "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones", y a la segunda temporada del célebre drama juvenil "Euphoria".

La segunda entrega abarcará los eventos de The Last of Us Season II, el segundo videojuego publicado en 2020, y se situará unos cuatro años después de que Joel rescatara a Ellie de las manos de las Luciérnagas, grupo que estaba dispuesto a sacrificar a la adolescente ante la posibilidad de desarrollar una vacuna que salvaría la humanidad.

En esta etapa, él tendrá que afrontar las consecuencias de sus acciones y la distancia crecerá entre ambos cada vez más. El reparto del segundo envío no está confirmado aún, pero se puede avizorar que la joven versión de Ellie, tendría 19 años en esta nueva temporada.