El guitarrista Pancho Varona reveló nuevos detalles del fin de su larga amistad con Joaquín Sabina, Luego de que el cantante español lo apartara de su gira "Contra todo pronóstico" que lo traerá a la Argentina en marzo de 2023. En noviembre pasado, cuando fue consultado por los motivos de la ruptura, aseguró no tenerlos muy claros, pero ahora, la situación parece haber cambiado.



Durante una entrevista con el diario español El Mundo -en la que Varina "al final termina echándose a llorar", según el periodista-, el músico que trabajó por más de 40 años codo a codo con Sabina explicó cuándo y por qué fue despedido de la banda.

Tiempo atrás, Pancho le había enviado un mail a su amigo “porque llevaba todo el año 2022 intentando ir a su casa", pero no lo recibía. Mientras insistía, "todo eran excusas", aseguró. Además, precisó que solo recibía respuestas a través del correo de la esposa de Sabina, Jimena Coronado. "Hasta que un día me dijeron: 'Mira, no nos viene bien verte, mándanos un email'. Yo me quedé de piedra", contó.

Varona no dejó el tema inconcluso y contestó a ese mail señalando que tenía "la impresión" de que estaba pasando algo que se le iba "de las manos". Asimismo, le suplicó juntarse de nuevo con la banda para arreglarse por los últimos problemas que habían mantenido.

"Lo arreglamos y nos damos unos abrazos. Somos familia, os quiero mucho, no me dejéis fuera, quiero seguir siendo parte de vuestra casa y de vuestras giras y de vuestra vida”, expresó Pancho, pero la respuesta fue que estaba despedido.

"Un mes después me contestó Jimena diciendo que estaba fuera de la gira, que no contaban conmigo, que... En fin, no quiero dar más detalles, pero no había un motivo para esa decisión. Es más, si me hubieran aceptado esa reunión que pedía, con banda o sin banda, y Joaquín me hubiera dicho: 'Mira, Panchito, han sido 40 años muy bonitos, pero lo nuestro ha terminado'. Yo le hubiera dado un abrazo, le hubiera dicho, 'vale, tío, lo entiendo, me duele, pero lo entiendo'", consignó el guitarrista y compositor.

Cuando fue consultado sobre los problemas que tenía con la banda y que llevaron a la ruptura, explicó que él tenía una agenda personal y profesional aparte muy cargada, y su itinerario no coincidía con las exigencias de la banda de Joaquín Sabina.

"Trabajaba la mitad del mes en mis proyectos y la otra mitad con la banda, pero ellos empezaron a pedirme que cediera parte de mi tiempo y que estuviera más con ellos, yo les dije que no y que podían trabajar incluso sin mí esos días", detalló. De ahí en más, la relación en los conciertos se fue "tensando", describió.

"Llegó un momento en que empezamos a discutir, en el camerino veía que había cuatro personas contra mí. Ellos decidieron romper la relación, mandar un comunicado a redes y anunciar que seguían sin mí y que yo seguía mi camino, dejando ver que la culpa era mía", cuestionó.

Varona opinó que por su parte "sí hay posibilidad" de reconciliarse con su socio de más de 40 años, pero afirmó que la otra parte cree que es la más complicada. "Él me dejó claro que se acababa todo, y cuando digo todo es todo", objetó.

El inicio de la relación entre Pancho Varona y Joaquín Sabina

La relación nació en los años 80, en el bar La Mandrágora de Madrid, donde se formó el trío del mismo nombre que formaron Javier Krahe, Alberto Pérez y Sabina. El lugar era frecuentado por Pancho, quien quedó seducido, sobre todo por el trabajo de Krahe, recordó.

Una noche de 1982, Sabina se mostró desesperado por la impuntualidad de su guitarrista en los conciertos y, Varona, desde el fondo del bar, le dijo: “Yo me sé todas las canciones”. “Pues contratado”, respondió Sabina.

Desde entonces, compusieron juntos un centenar de piezas. Entre ellas, clásicos del repertorio como “Contigo”, “Eva tomando el sol”, “Pacto entre caballeros”, “Y sin embargo”, “Ruido” y “Yo me bajo en Atocha”.

