Pancho Varona dio mayores precisiones acerca de la ruptura con Joaquín Sabina, luego de que el cantante decidiera prescindir de él en su gira “Contra todo pronóstico”, la cual lo traerá a Argentina en marzo de 2023. “Después de 40 años juntos, no creí que me fuera a quedar al margen”, lamentó.

“Mi sitio natural, donde soy más feliz en la vida, es en el escenario, dos metros detrás de mi amigo y mi socio. Y ese sitio, por desgracia, lo he perdido, estoy triste”, dijo en una entrevista al medio español El País el guitarrista que acompañó a Sabina en 40 giras, que compuso junto a él un centenar de canciones, y fue productor de 15 de sus discos.

Al ser consultado por los motivos de la ruptura, dijo no tenerlos muy claros. “Sinceramente, no sé cuáles son los motivos que me han dejado fuera de la gira, o no lo he entendido bien, o no se me ha explicado bien. Estoy un poco desorientado al respecto. No me lo esperaba, pero es cierto que llevaba unos meses recibiendo cierto tipo de señales. La verdad es que después de 40 años juntos, no creí que me fuera a quedar al margen”, expresó.

Sobre la última vez que vio a Sabina, dijo que fue hace poco más de un año y medio, cuando estuvo por su casa “por unos asuntos ajenos a lo estrictamente musical”. Ese día, “la conversación fue excelente, como siempre lo había sido”.

Hacia el final de la entrevista, destacó que, si bien todavía no ha terminado de asimilar ni comprender el hecho de que no vaya a estar presente, está “trabajando más que nunca, y el teléfono no para de sonar con vistas a la próxima temporada”, en referencia a la gira “Pacto de caballeros”, que realiza en solitario.

El inicio de la relación entre Pancho Varona y Joaquín Sabina

La relación nació en los años 80, en el bar La Mandrágora de Madrid, donde se formó el trío del mismo nombre que formaron Javier Krahe, Alberto Pérez y Sabina. El lugar era frecuentado por Pancho, quien quedó seducido, sobre todo por el trabajo de Krahe, recordó.

Una noche de 1982, Sabina se mostró desesperado por la impuntualidad de su guitarrista en los conciertos y, Varona, desde el fondo del bar, le dijo: “Yo me sé todas las canciones”. “Pues contratado”, respondió Sabina.

Desde entonces, compusieron juntos un centenar de piezas. Entre ellas, clásicos del repertorio como “Contigo”, “Eva tomando el sol”, “Pacto entre caballeros”, “Y sin embargo”, “Ruido” y “Yo me bajo en Atocha”.

Últimas apariciones de Joaquín Sabina

Sabina, tras sufrir un accidente en WiZink Center de Madrid en febrero de 2020, canceló sus presentaciones. Desde entonces, solo ha realizado dos actuaciones: en febrero de 2022 con Leiva —compositor de Sintiéndolo mucho, la canción principal del nuevo documental de Sabina— y en abril de este año, en un concierto en Madrid de Benditos Malditos, ya sin Varona.

“Contra todo pronóstico”, la nueva gira de Joaquín Sabina

La gira “Contra todo pronóstico” llega poco después del lanzamiento de la canción "Sintiéndolo mucho”, que formará parte del disco que estrenará cerca de Navidad. El tour recorrerá Estados Unidos e Iberoamérica, con shows en Costa Rica, Colombia, Perú, Chile y Argentina y Uruguay.

: el 12, 15 y 21 de marzo en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, y el 18 de marzo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.