Desde Santa Fe

El jefe de gabinete de ministros de la Nación, Agustín Rossi es elocuente al describir el problema de la inseguridad en Rosario. “La situación es grave, alarmante, ponga el grado o el calificativo que quiera y se queda corto”. Y ratificó que el gobierno nacional hará todos los esfuerzos que sean necesarios para pacificar la ciudad más importante de la provincia. A horas de haber asumido su cargo, protagonizó dos hechos políticos: llamó al gobernador de Santa Fe Omar Perotti –que estaba en la Casa Gris- y luego compartió un encuentro fuera de agenda con el presidente Alberto Fernández y el intendente Pablo Javkin, en la residencia de Olivos. Diálogos sinceros y abiertos –los llamó- en aras de un acuerdo político. “Vamos a trabajar muy fuerte desde la Nación para mejorar las condiciones de seguridad en la provincia, y específicamente en Rosario”. “Conozco al gobernador y al intendente. Sé que ambos tienen el mismo compromiso” con la solución de un problema que es complejo y “viene desde hace bastante tiempo”. “Sabemos que es una batalla difícil, pero no vamos a bajar nunca los brazos en la lucha contra el narco y la inseguridad en la provincia. Seguiremos peleando, más allá de las dificultades para lograr el objetivo”, enfatizó.

Rossi asumió el miércoles a la tarde. El presidente Fernández le tomó juramento en el Museo del Bicentenario, en un acto en el que Perotti envió en representación de la provincia a la vicegobernadora Alejandra Rodenas y a la ministra de Gobierno Celia Arena. “A ambas les dije que lo primero que iba a hacer al otro día a la mañana era comunicarme con el gobernador y fue lo que hice”, contó a Rosario 12. “Había que dar ese paso porque todos saben que tuvimos una disputa política hace un año atrás y ya se empezaban a tejer algunas especulaciones políticas. La realidad es que el gobernador Perotti es el gobernador de todos los santafesinos. Yo soy el jefe de gabinete de ministros de la Nación. Tenemos la convicción y la obligación de trabajar en forma conjunta para resolver los problemas y llevarles buenas noticias a los santafesinos y a los rosarinos en particular”.

“La agenda de la Nación y la provincia es intensa, incluye una cantidad de temas y a cada uno de ellos, al tener esta responsabilidad de gestión, voy a tratar de agilizarlos y ayudar a que se concreten”, prometió Rossi. “Gran parte del diálogo con el gobernador tuvo que ver con la situación en Rosario. Y obviamente, mi esfuerzo va a estar dedicado a garantizar la continuidad de un trabajo conjunto y coordinado. Sabemos que es una situación dificultosa, pero no vamos a bajar los brazos en la lucha contra el narco y la inseguridad en la provincia y en Rosario”.

El jueves a la mañana, fue el diálogo con Perotti y a la tarde, participó en la reunión de Alberto con Javkin, en Olivos. “El intendente de Rosario estaba en la ciudad de Buenos Aires. Le pidió una reunión al presidente y concurrimos junto con la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. Vamos a trabajar muy fuerte desde el gobierno nacional para mejorar las condiciones de vida en la provincia y específicamente en la ciudad de Rosario”, ante la escalada de violencia.

-¿Esto ratifica el compromiso de la Nación de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para pacificar a Rosario?

-Sí, claramente, es así. Yo vivo en Rosario. Mi esposa vive y trabaja en Rosario. Mis hijos viven, estudian y trabajan en Rosario, y una gran parte de mis amigos, lo mismo. Conozco muy bien la situación de Rosario por su gravedad y complejidad. La realidad de hoy es un proceso acumulativo que viene desde hace bastante tiempo. Nadie puede decir que esta situación se originó a partir de la asunción de Omar Perotti como gobernador de Santa Fe. Al contrario, la escalada de violencia en Rosario viene de lejos”, precisó Rossi.

Y recordó que su compromiso “con la lucha contra el narco y la inseguridad no es de ahora, sino desde hace tiempo” como una de las “cuestiones prioritarias” de su agenda política. “En el año 2011, cuando fui candidato a gobernador, en la elección que fue electo Antonio Bonfatti, en un debate televisivo, planteé por primera vez que el aumento de homicidios en la ciudad de Rosario era un hecho que había que prestarle importancia. En el 2012, publiqué una nota de opinión en un diario de Rosario” con una propuesta: “que era necesario un acuerdo político entre todas las fuerzas democráticas para avanzar en el combate contra la inseguridad en la provincia y en Rosario. Hoy, desde la Jefatura de Gabinete lo que propongo es el trabajo conjunto entre la Nación y provincia para mejorarle la vida a los rosarinos en particular y los santafesinos en general”.

-¿Hoy estamos lejos de un Acuerdo Santafesino para la Seguridad Ciudadana, como el que proponía en 2011 y 2012?

-No me corresponde decirlo. Ese será tema de la Legislatura, de los partidos políticos de Santa Fe. Lo recordaba para mostrar que el combate contra el narco y la inseguridad no aparecen ahora en mi agenda política, sino que están presentes desde hace muchísimo tiempo.

-Esta semana, el gobernador se reunió con magistrados y fiscales federales y de la provincia. Le plantearon, entre otras cosas, la demora del Congreso en sancionar la ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe, que acordaron los legisladores santafesinos de todos los partidos.

-Esa pregunta es para los legisladores. Pero no tengo ninguna duda que cuando empiece el período de sesiones ordinarias, el 1º de marzo, la ley de Santa Fe va a estar incluida en la agenda.

-La UCR también les pidió lo mismo al presidente y al ministro de Justicia de la Nación Martín Soria: que se aplique el sistema acusatorio en la justicia federal en Santa Fe, que se cubran las vacantes de jueces y fiscales y que el Congreso sancione la ley de Fortalecimiento del fuero en Santa Fe. La carta documento la firman el presidente de la UCR y los jefes de los bloques del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, si hay un acuerdo político ¿por qué no aprueban la ley? Ya tienen los votos para sancionarla.

-A eso lo deben responder los legisladores. Pero seguramente esa ley será parte de la agenda de este año porque también está firmada por todos los legisladores santafesinos del Frente de Todos. Esperemos que la oposición modifique esa actitud de bloqueo permanente que tiene en el Congreso y que estas leyes tan sensibles como (el fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe) y la moratoria previsional se aprueben. Son leyes que no tienen ninguna otra intención que favorecer al conjunto de la sociedad y no están teñidas de ninguna actitud política.

-La Multisectorial para la Paz planteó una mayor presencia de las fuerzas federales en Rosario. ¿Es posible?

-Es una demanda atendible. Conozco el tema. El gobernador también se lo planteó al presidente Alberto Fernández y me lo ha dicho a mí. Es una demanda atendible. Hay que ver cómo se ejecutan los procedimientos para generar acciones que potencien la presencia de las fuerzas federales en la provincia. Hay un nuevo ministro de Seguridad (Claudio Brilloni) y un nuevo jefe de Policía de la provincia (Martín García). Esperamos y deseamos el mayor diálogo posible para coordinar de la mejor manera y potenciar cada una de estas acciones.

-¿Cómo fue ese diálogo con gobernador Perotti?

-Muy sincero, muy abierto. Escuché al gobernador, le dije mis impresiones. El diálogo era necesario, sobre todo para alejarse de cualquier especulación negativa que ya se hacían a partir de que se sacaban conclusiones que involucraban a la gestión por un hecho político, como fue la disputa electoral que hubo en 2021. Se lo dije al gobernador y se lo digo a todos los santafesinos y rosarinos: primero está Santa Fe. Primero, los santafesinos y rosarinos. Y eso exige un compromiso y un trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y eso es lo que vamos a hacer.

-¿Y cómo fue el encuentro con el intendente Javkin?

-Yo estaba reunido con el presidente Alberto Fernandez, en Olivos junto con la ministra de Desarrollo Social. El intendente llamó al secretario general de la Presidencia Julio Vitobello y le preguntó si el presidente tenía un espacio para escucharlo. Alberto es muy expeditivo y solícito, rápidamente decidió que sí. Acomodamos lo que estábamos haciendo y lo recibió. Javkin expresó lo que dice en público. El presidente lo escuchó y le dijo lo mismo que acabo de decir: la voluntad del gobierno nacional es seguir trabajando en conjunto con la provincia y el municipio para mejorar las condiciones de vida en forma permanente.

-Los planetas pueden estar alineados. Los tres gobiernos: la Nación, la provincia y el de Rosario en la misma sintonía ante esta problemática de la inseguridad. ¿Es así?

-Lo conozco a Javkin desde hace muchísimos años, fui concejal con él entre 2001 y 2005 en Rosario. Lo conozco al gobernador. Sé que ambos tienen el mismo compromiso del gobierno nacional de mejorar las condiciones de seguridad en Rosario. Sabemos que es una batalla difícil. No vamos a bajar nunca los brazos y seguiremos peleando, más allá de las dificultades para lograr el objetivo.

-La ministra de Gobierno Celia Arena publicó una foto con la vicegobernadora Alejandra Rodenas y usted, después de su asunción. Las dos representaron al gobernador Perotti en el acto. Pero también se la puede interpretar como la foto de la unidad del peronismo.

-La interpreto como un gesto político que le agradecí especialmente al gobernador. El me dijo que no podía asistir y decidió que lo representaran la vicegobernadora y la ministra de Gobierno. Les agradecí a las dos, con ambas tengo una relación de hace muchísimo tiempo. Simplemente tiene que ver con un gesto institucional, un santafesino asumió la Jefatura de Gabinete de la Nación y el gobernador de Santa Fe que es del mismo signo político tomó la decisión que haya una representación de la provincia en el acto asunción.

-Vuelvo a la ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe, donde hace décadas que no se crean juzgados ni fiscalías. La UCR pide que se vote la ley en el Congreso. Entonces, que la ley se apruebe lo antes posible porque se supone que los votos están.

-Vuelvo a decir, eso es materia de los legisladores. Sí entiendo que va a estar presente en la agenda parlamentaria del período de sesiones ordinarias que empieza el 1º de marzo. Espero que en este tema y en la ley de moratoria previsional la oposición sea más sensible y salga de esta actitud de bloqueo permanente en el Congreso –concluyó Rossi.