El piloto Charles Leclerc (Ferrari) desmintió los rumores que lo vincularon con una posible contratación por parte de la escudería Mercedes, en el caso de un eventual alejamiento del británico Lewis Hamilton del equipo alemán de Fórmula 1.



Durante 2022, los medios especializados en la Fórmula 1 vincularon a Leclerc con Mercedes y esos rumores surgieron a partir de que se "podría dar en el caso de que (Lewis) Hamilton dejara Mercedes", y además por el "descontento que el piloto monegasco tenía con Mattía Binotto", ex director del equipo Ferrari, publicó hoy el sitio Motor.Sport.



"Sé que les preocupa que me vaya a Mercedes, pero la verdad es que no hay conversaciones en absoluto", dijo Leclerc para tomar distancia de los rumores periodísticos.



"Me siento muy bien en Ferrari y siento el entusiasmo de la gente. La idea de ganar con Ferrari me entusiasma", agregó Leclerc.



Con respecto al francés Fredrick Vasseur, nuevo director de equipo Ferrari en reemplazo de Binotto, Leclerc afirmó: "Me impresionó mucho lo bien que (Vasseur) se introdujo en el equipo, Ferrari es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados antes. Ferrari es enorme".



Vasseur es un "viejo conocido" de Leclerc, ya que ambos coincidieron en Alfa Romeo en 2018, y ahora se reencontraron en Ferrari.