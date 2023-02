La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, recordó a su hijo, Sergio Chorolque, quien murió semanas atrás a raíz de una falla cardíaca. En el día de su cumpleaños número 59, la dirigente social que lleva más de siete años como presa política afirmó que nunca abandonará la lucha. “Cueste lo que cueste”, le dijo a Víctor Hugo Morales en diálogo con AM750.



Sala cumplió 59 años este lunes 20 de febrero. La líder de la Tupac Amaru continúa bajo arresto domiciliario, en medio de la persecución del gobierno de Gerardo Morales, que tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado busca que la dirigente sea trasladada a una cárcel común de Jujuy.

“Para mí es un día muy especial, es mi primer cumpleaños sin mi hijo, me está costando levantarme en este momento”, afirmó en un breve diálogo con la AM750, en el que insistió en que no abandonará la lucha, cueste lo que cueste”.

Además, recordó que su hijo era un “militante de toda la vida”. “Siempre militó conmigo, cada vez que me veía golpeada me daba ánimo, por él no voy a bajar los brazos”, enfatizó la dirigente social.

“Aprendí a luchar. Me cuestan muchas cosas, seguir afrontándolas, seguir resistiendo. Como le dije a mi hijo, prometo que nunca me van a ver con la cabeza agachada. Lloraré todo lo que tenga que llorar, pero no voy a bajar los brazos. No me van a ver quebrada”, finalizó.

La muerte del hijo de Milagro Sala

Sergio Esteban Chorolque Sala, uno de los dos hijos de Milagro Sala —junto con Claudia Elizabeth Chorolque Sala—, murió el lunes 24 de enero pasado a los 37 años. Su cuerpo fue hallado en su casa, situada en el barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy.

Según informaron desde su entorno, la salud de Sergio estaba "bastante deteriorada" por un cuadro de diabetes. La autopsia determinó que sufrió una "muerte súbita de origen cardíaco".

Quién fue Sergio Chorolque



Sergio Chorolque Sala se definía en sus redes sociales como "Militante peronista Kirchnerista y de la organización Barrial Tupac Amaru".



En 2017, la Justicia de Jujuy lo imputó en una causa por lavado de dinero contra su madre, bajo el cargo de “encubrimiento agravado por aseguramiento y provecho de bienes de origen ilícito”. En ese expediente se determinó que Chorolque había comprado siete autos entre 2011 y 2015, todos de contado.

En los últimos años, participó de las protestas para exigir la liberación de Milagro Sala, detenida desde el 16 de enero de 2016, casi todo ese tiempo sometida a prisión preventiva sin condena.

Tras prolongados trámites, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impuso al Estado argentino que aliviara su calvario por motivos humanitarios y de salud exigiendo a la Argentina que le concediera el régimen de prisión preventiva domiciliaria.



Piden el traslado de Milagro Sala a Buenos Aires

Un grupo de profesionales que conforman la junta médica del Poder Judicial de Jujuy días atrás a la dirigente social para evaluar su estado de salud y un posible traslado a un centro de salud de alta complejidad en la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en su entorno pusieron en duda que el traslado se concrete, al menos en lo inmediato. "Falta un estudio, que los peritos informen al juez y que este resuelva, son no menos de 10 días", dijo días atrás a Página/12 Luis Paz, defensor de la referente de la agrupación Tupac Amaru. La evaluación médica de la líder de esa organización social, ordenada por el juez de Ejecución Penal provincial, Emilio Carlos Cattan, estuvo a cargo de médicos y psicólogos.



La medida se cumplió en la casa de Sala, ubicada en el barrio Cuyaya de la capital jujeña, luego del pedido que realizara semanas atrás su médico, Jorge Rachid, quien ratificó su pedido para el traslado a un centro de salud de alta complejidad de la ciudad de Buenos Aires para tratar la trombosis venosa profunda que padece la dirigente desde fines de junio de 2022.

Los abogados defensores y los familiares y allegados de Sala aguardan el informe del Departamento Médico de Poder Judicial jujeño, que será clave para la decisión que deberá adoptar el magistrado Cattan.