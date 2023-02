El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aseguró que desde su provincia quieren que las PASO nacionales se hagan en septiembre, y no en agosto, para que las elecciones primarias puedan estar más cerca de las generales. "Es una buena idea", reforzó el catamarqueño en diálogo con este diario y opinó que, incluso, "algunos radicales y otros partidos", estarían de acuerdo en avanzar en esa línea. Esa es una idea que no solo tiene Jalil, sino también otros gobernadores de la Liga, como el de La Rioja, Ricardo Quintela. "Lo vienen conversando. No es algo que esté definido, pero se ha charlado entre varios gobernadores", explicaron cerca del gobernador riojano.

Lo cierto es que para avanzar en ese sentido se necesitaría una norma aprobada por el Congreso que modifique la Ley electoral, algo poco común en un año de elecciones. Desde el ministerio del Interior explicaron a Página/12 que ellos aún no tienen ningún pedido formal sobre el tema y que el mayor desafío de intentar realizar una modificación de esas características sería la implementación. Sobre todo para el Poder Judicial, otro de los encargados de organizar todo el proceso electoral, además de la Dirección Nacional Electoral (DINE), que depende de la cartera que conduce Eduardo "Wado" de Pedro. El cierre de listas es el 24 de junio, es decir, queda muy poco tiempo y el calendario electoral ya está en marcha.

"Hemos pedido desde Catamarca que las elecciones sean en septiembre para que no haya tanto tiempo entre las PASO y las generales. Y para eso habría que presentar una ley", dijo Jalil en declaraciones periodísticas, luego de recibir la semana pasada a Fernández en su provincia. El gobernador también confirmó que las elecciones de Catamarca serán en la misma fecha que las nacionales. Algo que no ocurrirá en más de 16 provincias, que desdoblarán sus elecciones. En la provincia de Buenos Aires los comicios también serán el mismo día que las nacionales. Cerca del gobernador Axel Kicillof, en tanto, dijeron que el pedido de Jalil de atrasar las PASO para septiembre "no es un pedido conjunto", de todos los gobernadores.

Este debate que están teniendo los gobernadores, sin embargo, no es nuevo. De hecho, Jalil reavivó una discusión que puso sobre la mesa el año pasado el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. En una entrevista que dio en a fines de octubre, cuando el debate era si se suspenderían o no las PASO, el hijo de la vicepresidenta dijo que para él lo que sí sería bueno es acortar el período entre las primarias y las generales. En ese momento los gobernadores. En ese momento --octubre del año pasado-- un grupo de legisladores que responden a partidos provinciales de Río Negro y Misiones, encabezados por Luis Di Giacomo, había presentado en el Congreso un proyecto para eliminar las primarias y contaban con el respaldo de un numeroso grupo de gobernadores. Sin embargo, eso no avanzó.

Desde Casa Rosada no querían que las PASO se suspendan porque el Presidente siempre dijo que propiciaba que haya internas en el oficialismo. Más allá de tener esa postura, cerca de Fernández habían visto con buenos ojos las declaraciones de Kirchner acerca de acortar el período entre primarias y generales, algo que este lunes volvió a poner en el centro de la agenda Jalil. Para el gobernador, por más que queda poco tiempo, sería factible hacerlo porque no se trataría de una cuestión "compleja", sino solo de un cambio de fecha.

Esa modificación, que debería ser aprobada por oficialistas y opositores en el Congreso, le daría al Gobierno unos meses de tregua para mejorar los números de la economía y llegar de otro modo a los comicios. En el Ejecutivo, además, el año pasado barajaban la posibilidad, no solo de avanzar con el cambio de fecha, sino también en otras cuestiones vinculadas a la ley electoral: por ejemplo, habilitar a que, en lugar de fórmulas, en las PASO se voten candidatos. De ese modo, el ganador de las primarias podría elegir como vicepresidente al que salga segundo en las primarias. Por ahora ese debate no se volvió a retomar y el tiempo cada vez se achica más.

Con respecto al desdoble de elecciones que hubo en más de 16 provincias, el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró en diálogo con este diario que eso ocurre porque hay algunas provincias cuyas constituciones las obligan a hacer sus elecciones en una fecha distinta a la nacional, como ocurre, por ejemplo, en Santa Fe. En otras, dijo, son decisiones de los gobernadores, pero de todas formas, aclaró que "no sacaría ninguna conclusión de características políticas electorales en eso. Nuestro espacio en cada provincia tendrá el respaldo del gobierno nacional".