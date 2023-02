El 22 de febrero no es un día más para la patria futbolera. Ese día, en 1981, nació el vínculo entre Víctor Hugo Morales y Diego Maradona, una relación que marcaría para siempre en el corazón el pueblo argentino. Hace 42 años, un joven Maradona debutó en el club de sus amores, Boca Junios. Esa tarde "Pelusa" convirtió dos goles en la victoria del xeneize 4 a 1 ante Talleres. En ese mismo partido, Víctor Hugo relató por primera vez un partido en la Argentina, en los micrófonos de Radio El Mundo.

Desde inicio el binomio Maradona-Morales tuvo un tinte especial cargado de poesía, creatividad, genialidad y destreza futbolera. A los 19 minutos del encuentro, Maradona pateó un penal con total confianza. "La soltó como una lágrima", lanzó el periodista, reconstruyendo en radio las imágenes del gol.

"Ese día se produjo una fuerte contradicción entre mi temor, mi miedo, mi angustia, mi deseo de tomarme un avión a Montevideo, y la indudable capacidad que debo tener para hacer lo que hago. Empezó el partido y los nervios se fueron", contó muchos años después Víctor Hugo en una entrevista.







El periodista y conductor de AM750 recordaba que estaba asustado por el temor a equivocarse con un jugador, "en furciar una palabra". "Pero en líneas generales, me sentí muy bien. Además, la primera jugada que hice fue relatar el gol de Diego, donde me salió una frase que, me di cuenta, era buena. Dije, en el penal, 'la soltó como una lágrima'."

"Al lado hicieron un gesto de aprobación y me tranquilicé", recordó Víctor Hugo en una entrevista en 2006.

En esa misma entrevista, Víctor Hugo reconoció que Maradona fue un referente de "todos los grandes momentos de mi vida de relator. "Las mayores exigencias y satisfacciones me las dio él con ese primer gol. Después, otro gol de Maradona me dio un bautismo de popularidad en la Argentina, aquel que le hizo a River donde, parece, había muchísima audiencia" puntualizó el relator.

Tan solo cinco años más tarde, el periodista y el futbolista entrarían para siempre en la historia del fútbol mundial: Maradona marcando el gol más lindo de todos los tiempos y Víctor Hugo inmortalizándolo como un "barrilete cósmico".

El relato completo de Víctor Hugo del primer gol de Maradona en Boca

Maradona va a tirar el penal. Se me ocurre que abajo y al parante derecho. O quizás lo tire fuerte para asegurar el primero de todos. Se lanza Maradona, gooooool. Diego Armando Maradona, el penal abajo. La soltó como una lágrima. La pelota se metió lentamente abajo sobre el parante izquierdo. Entra el balón que simulaba juntando papelitos contra el parante derecho.