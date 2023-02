El sureste de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que esta área será afectada por tormentas de "variada intensidad", que podrían estar acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos, que podrían variar entre 20 y 70 mm.

El alerta por tormentas también se extiende para otras cinco provincias del norte del país: Misiones, Formosa, Chaco, parte de Corrientes y Jujuy. Para esta región se esperan "los mayores valores" de precipitaciones, agregaron desde el SMN.

Por otra parte, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur rige un alerta amarillo por por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Para minimizar los riesgos durante el temporal, el organismo oficial recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, asegurar en los balcones los elementos que puedan volarse, no realizar actividades al aire libre, evitar refugiarse debajo de árboles y postes de electricidad y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

