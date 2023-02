A raíz del asesinato de la oficial de la Policía Federal Maribel Zalazar, una agente de 35 años quien fue abatida a tiros en pleno Retiro, la discusión sobre el accionar policial y el uso de armas volvió a posarse sobre el tapete de la discusión política nacional.

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Joaquín De la Torre, fue unos de los primeros que, vía redes, alzó la voz al respecto. “Ojalá algún día en la Argentina dejemos de demonizar a las fuerzas de seguridad que nos cuidan todos los días. El Estado tiene que protegerlas” escribió el senador de Juntos por el Cambio en su cuenta de Instagram.

Cuando De la Torre habla de que “el Estado tiene que protegerlas”, tácitamente hace referencia al uso de armas no letales. A los pocos días de la muerte de Maribel Zalazar, el precandidato a gobernador bonaerense visitó en Tres de Febrero, una fábrica de armas no letales cuya producción es 100% nacional. “Es sorprendente que el gobierno de la provincia de Buenos Aires nunca las haya adquirido. Hay que dejar de preocuparse por tanta pavada y empezar a poner orden” resaltó el ex intendente de San Miguel.

En sintonía, en sus redes sociales De la Torre publicó una imagen cuyo título es ¿Qué estamos discutiendo? A modo de comparación, el flyer muestra dos armas. La primera es una 9mm, y debajo de ella se posa la palabra “matan”. A su lado, se observa un Taser y un “no matan”, que está acompañado de las acciones que genera su uso. “Paralizan los músculos, inmovilizándolos durante cinco segundos. Graban la secuencia de uso en video” describe la imagen.

La precandidata a presidenta de la Nación Patricia Bullrich se posicionó del lado del uso de las armas no letales. En un programa de A24, la presidenta del PRO sostuvo que “hay un fallo de la Corte que autoriza a usar las Taser”. “En vez de pedir tanto permiso al gobierno, que te dice siempre que no a propósito, le diría a Horacio Rodríguez Larreta: Tomá la decisión” resaltó Bullrich, en medio de una feroz interna. Sus dichos generaron respuestas del sector larretista.

Esteban Bullrich, ex ministro de Educación de la Nación, escribió en Twitter: “Querida Bullrich, no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando. Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos con la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos”.

Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la capital porteña, también utilizó su Twitter para fijar posición al respecto y, al citar el video donde Bullrich desafía a Larreta a que “tome la decisión” de usar Taser, Miguel escribió: “CABA ya decidió usar las Taser. En efecto hace más de dos años las compramos, pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas. Ni bien CABA tenga las pistolas Taser las va a usar”.

Por su parte y en su cuenta personal, De la Torre le contestó a Miguel señalando que “el fallo que aprobaba las Taser fue en 2015” y que “en siete años no apuraron los trámites de importación”. “Durante el gobierno de Juntos por el Cambios podían importar sin restricciones. Pero prefieren pelear a Patricia antes que ser eficientes” remarcó con firmeza De la Torre, quien sobre el final de tuit etiquetó al jefe de Gabinete porteño.