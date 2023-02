Bajo el lema "Estudiar es tu mejor jugada", la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Ministerio de Educación de la Nación firmaron un convenio que busca impulsar la educación obligatoria de todos los futbolistas e incorporar el fútbol femenino en las clases de educación física de todas las escuelas del país.



El acuerdo, al que también adhirió la Asociación de Futbolistas Agremiados, contempla el dictado de cursos de diferentes oficios para favorecer la inserción laboral de los deportistas en otros rubros. Y, según anticiparon desde la AFA a Página/12, trabajan en un plan para facilitar la doble carrera de los futbolistas una vez que terminen el secundario.

Sobre la iniciativa, Marcelo Achile, vicepresidente de la AFA, sostuvo en diálogo con este medio que "el fútbol debe estar unido a la educación porque la formación de nuestros deportistas no es solo física y técnica, sino intelectual e integral, por lo que debemos prepararlos para el juego pero por sobre todo para la vida".

Por su parte, Claudio Tapia, presidente de la AFA, expresó en un comunicado que "es un orgullo para mí que se pueda unir el sistema educativo con este deporte". Y agregó: "El convenio no hace más que ratificar la responsabilidad y el compromiso que tiene la casa madre del fútbol argentino con la educación".



Educación obligatoria para los futbolistas

A partir de esta iniciativa que busca impulsar la educación de los jóvenes con su interés por el fútbol, los clubes les pedirán a los chicos que quieran jugar que informen su nivel educativo, para poder darles herramientas necesarias a los que no estén escolarizados para que puedan cursar y finalizar sus estudios.

"A la hora de ficharlos, los clubes les preguntarán sobre su estado educativo y el dato se cargará en una base que será compartida con el Ministerio de Educación. En caso de que el chico no esté escolarizado o no haya terminado el secundario, se le brindarán herramientas para que pueda cursar o terminar su educación en la forma y contexto conveniente. La idea no es estigmatizar, es ayudarlos ante determinadas problemáticas”, explicó Achile.

Acerca de este punto, Tapia expresó: “No solo soñamos con seguir consiguiendo títulos, sino con que los chicos y las chicas continúen adquiriendo las herramientas esenciales para la vida, y la educación es un gran valor con el que debemos contribuir”.

Incorporación del fútbol femenino en las escuelas

Durante el encuentro con la cartera de Educación, también se plasmó la necesidad de impulsar el fútbol femenino en el país, por lo que el ministro Jaime Perczyk se comprometió a elevar al Consejo Federal un nuevo proyecto para que el fútbol esté presente en todas las escuelas, tanto para hombres como para mujeres.

“El fútbol deberá ser parte del plan de estudios de la materia de educación física en todos los colegios tanto para los hombres como para las mujeres. Es una gran oportunidad para que las chicas también puedan formarse desde abajo en esta disciplina y puedan alcanzar un mejor desarrollo. Se trata de un hecho natural que acompaña las ganas de jugar y formarse de las niñas de todo el país, quebrando una desigualdad deportiva histórica”, precisó Achile.

Oficios para la inserción laboral

El convenio firmado también abarca el dictado de cursos de oficios para favorecer la inserción laboral de los deportistas, entre los que se encuentran capacitaciones en electricidad, carpintería, mantenimiento de campos de juegos y estadios, utilería, Community Manager, y análisis y edición de videos.

Sobre esta iniciativa, Achile precisó que el objetivo es "dar herramientas para que aquellos deportistas que no sigan en la carrera del fútbol tengan la posibilidad de insertarse en otros rubros y de conseguir diferentes oportunidades laborales”.

