El bloque de senadores del Frente de Todos dio inicio a una serie de reuniones que se llevarán a cabo en distintos puntos del interior de la provincia de Buenos Aires. San Antonio de Areco fue la sede este primer encuentro que, por sobre todo, apuntó a la escucha de legisladores, funcionarios y dirigentes locales que pudieron acerca sus inquietudes y propuestas de cara al nuevo período legislativo que se iniciará el miércoles.

Alrededor de las 10 de la mañana la titular del bloque en la cámara alta, Teresa García, acompañada por los senadores y dirigentes locales vistaron el obrador que lleva a cabo la transformación de la Ruta Provincial N°41, que está convirtiéndose autovía. En esta primera etapa, confirmaron fuentes locales, se está llevando a cabo el tramo que une Areco con San Andrés de Giles, pero el proyecto original contempla la totalidad de la ruta que se extiende de Baradero a Castelli.

La recorrida continuó con la visita a la obra de la nueva planta depuradora líquidos cloacales que posibilitará el crecimiento en el acceso de cloacas a la localidad de San Antonio de Areco, dado que la planta actual llegó al tope de su capacidad. Una obra financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, aprobada durante la gestión de Cristina Kirchner pero que estuvo paralizada durante el gobierno de Mauricio Macri.



Hacia horas del mediodía, los senadores junto a intendentes y dirigentes de la sección arribaron a ‘El Palomar’, reconocido local sobre la costanera del distrito. Con asado, cordero, y clásicas empanadas arequeras, la mesa fue servida y las exposiciones comenzaron. Quienes estuvieron presentes afirman que fue una reunión de escucha, el momento para saber qué sucede en los municipios de la sección y qué problemáticas son necesarias de resolver. Un formato de trabajo en el territorio que empieza a ocupar las principales actividades entre el oficialismo bonaerenses.

En la previa al comienzo formal de la campaña y el año electoral, también hubo lugar para conversar sobre las estrategias electorales, que se colaron en la discusión, poniendo el foco en los distritos donde gobierna Juntos por el Cambio y en la posible realización de primarias en las patas territoriales del Frente de Todos.

Esta es la primera experiencia de estas características desde el 2019. Francisco ‘Paco’ Durañona, senador provincial y ex intendente de Areco, ofició de anfitrión, y celebró que “el Senado bonaerense salga de los ámbitos palaciegos y capitalinos, sin actos y con perfil bajo, para recorrer obras que se están ejecutando y escuchar a dirigentes, referentes y militantes del interior”.

Si bien el legislador aclaró que una reunión no alcanza para abarcar todas las necesidades e inquietudes que van surgiendo en las realidades locales, remarcó que "muchas veces no se la da la suficiente atención a las demandas que arriban desde el interior". “Falta acercarnos. La cercanía debería ser un slogan central en este tiempo para el Frente de Todos”, afirmó en conversación con Buenos Aires/12.

Según lo describen los propios asistentes, el encuentro se desarrolló sin micrófonos, sin audios, y con bastante “informalidad”. “Fue una reunión de escucha, nos llevamos mucha información”, destacó Durañona y agradeció la voluntad de sus compañeros senadores y la presidenta del bloque por aceptar y llevar adelante esta iniciativa. “Hay una necesidad de que el interior sea escuchado e incorporado a la agenda política del Frente de Todos, que muchas veces excede su conurbanización, y no se puede discriminar por cuestiones poblacionales”, remarcó el ex intendente de Areco.

Entre los dirigentes que asistieron al encuentro estuvo Agustín Casares, ex concejal de San Antonio de Areco y ex secretario de producción en el distrito, se sumó al análisis de Durañona y agregó una lectura estratégica. “Si no se fortalece el interior va a ser muy difícil ganar la provincia”, sentenció. Y en sintonía con los últimos pedidos efectuados por Máximo Kirchner en su reunión con presidentes del PJ provincial días atrás, donde solicitó abordar la relación con el sector rural, Casares explicó que “si se hace la distinción entre las cuestiones agropecuarias y la mesa de enlace, y se observan los modelos productivos incorporando eso al discurso, seguramente esa relación tenga un impacto positivo en las elecciones y en la agenda de la Legislatura”.



Del encuentro participaron, también, los senadores provinciales Walter Torchio, María Reigada, Adrian Santarelli, Sofía Vanelli, Eduardo Bali Bucca, Vanesa Spadone, Alfredo Fisher, José Luis Pallares y Facundo Ballesteros.

Estuvieron lo intendentes Diego Nanni (Exaltación de la Cruz) y Ricardo Casi (Colón), la diputada nacional Micaela Moran (Zárate) y el diputado nacional Lisandro Bormioli (Pergamino). Se acercaron el referente de Rojas Ramiro Vaguear, Gonzalo Peralta y Patricio Gabilondo de Arrecifes, Luis Lupini y ‘Pupi’ Ferrá de Capitán Sarmiento, y Nicolás Marinkovic, Ramiro Ramallo y Ana Laura Fuentes de San Antonio de Areco