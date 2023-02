En un mensaje indirecto al presidente Alberto Fernández, el diputado nacional Máximo Kirchner expresó su deseo de que el próximo gobierno esté en manos de "un buen peronista o una buena peronista". Al participar de la presentación del libro "Eva y las mujeres: una historia de irreverencia", el presidente del PJ bonaerense advirtió que "los compañeros que no son conscientes de sus limitaciones no pueden superarlas jamás". En ese marco, también se refirió a la proscripción de Cristina Kirchner y lanzó críticas contra la oposición.

Durante la actividad que compartió con la historiadora Julia Rosemberg en Santa Cruz, Kirchner precisó que "Eva (Perón) no arremetía con los ojos cerrados. Sabía muy bien, organizaba, trabajaba, militaba, se preparaba. Era consciente de sus limitaciones para poder superarlas". "Las personas, los compañeros, estén donde estén, que no son conscientes de sus limitaciones no pueden superarlas jamás. La mejor manera de superar la limitante que tengamos, de aquello que nos falte hacer o saber, es saber que tenemos falencias. Es entenderse como personas que pueden ser mejores. Eso en Eva se veía desde lejos", agregó.

Además, cuestionó la proscripción a la vicepresidenta Cristina Kirchner: "A las claras está que la persona que reúne la mayor cantidad de votos de manera individual en la Argentina no se puede presentar, por esto que tan bien describió sucedió en la Argentina del ´55 en adelante". "Todo tipo de abusos y atrocidades que venían bajo el nombre de Revolución Libertadora, más conocida con el paso del tiempo como ´fusiladora´. Esa es la historia", aseveró.

En ese sentido, Máximo Kirchner destacó que "la mejor manera de resolver las cosas en democracia es a través de la representación y el voto", pero consideró que sobre las mujeres peronistas se "descarga odio y bronca". "Esto uno lo vive ya no sólo en la figura de Eva o de Cristina... Lo vimos acá también con la compañera (gobernadora de Santa Cruz) Alicia (Kirchner) allá por el 2017 cuando la golpearon a la salida (de un local gastronómico) o con el episodio donde Alicia y Cristina estaban (encerradas) en la Casa de Gobierno", relató.

En ese momento, el diputado recordó el intento de asesinato de Cristina Kirchner: "Siempre esa cosa de violencia hasta llegar al punto, como sucedió el 1 de septiembre, donde uno tiene un día más de trabajo, se va a comer con algo con los amigos y de repente entra a sonar el teléfono sin descanso hasta que uno atiende y le dicen: Che, pasó esto . Y al rato empezás a ver las imágenes de una persona disparando en la cabeza de la actual vicepresidenta y dos veces presidenta".

"No es sano lo que está ocurriendo, ustedes lo están viendo día a día, en nuestro país de cara al próximo proceso electoral. Las representaciones que son independientes de cualquier tipo de poder y que se apoyan en la gente para tomar decisiones... Cuando el poder nace de la gente y se decide representarla comienzan los problemas", enfatizó.

Luego, Máximo Kirchner se refirió a María Eugenia Vidal sin dar nombres propios: "Hay otras mujeres que allí van, por ejemplo que han gobernado la provincia de Buenos Aires. Peleaban con las mafias supuestamente en la provincia de Buenos Aires y parece que el 11 de diciembre del 2019 olvidaron la pelea y ahí anda y ya no duerme en una base naval". "Lo que es la construcción de alguien que quiere decir que pelea contra algo y se arma todo un escenario para convencer a la sociedad de que esa persona está haciendo algo. Cuando una persona realmente está peleando contra algo, en la puerta de su casa le quieren disparar en la cabeza", sentenció.

En otro tramo de su intervención, el titular del PJ Bonaerense se refirió a los militantes libertarios: "Estos pibes hablan de la libertad, ¿Cuál es la libertad que no tenés? No podemos confundir individualismo con libertad, son dos cosas diferentes". "Lo que le pasa al peronismo sí es la ausencia de libertad. No podemos votar la candidata o el candidato que queremos, pareciera que hay licencia para hacer cualquier cosa sobre alguien que gobernó la Argentina durante ocho años y hoy es su vicepresidenta, con el amparo de un Poder Judicial que no investiga", arremetió.