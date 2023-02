El verbo vino después, porque en un principio fue el Clío. Y ahora es tiempo de mate. Mate con política, mate con selfies y sonrisas, mate con intendentes opositores y mate con peronistas propios. Mate con docentes. Mate con familia que estrena casa. Ésa es una marca fuerte en el Axel Kicillof modelo 2023. Y hay otra marca fuerte: la gestión. La síntesis de ambas, pero sobre todo de la segunda, estará presente el miércoles, cuando el gobernador inaugure otra vez las sesiones legislativas. Y como es año electoral, este diario pudo saber que habrá un sello en el discurso. Estará puesto en la exigencia de preservar los recursos que, Corte Suprema mediante, se desviaron hacia Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de asesores de Kicillof, dueño de aquel Clío de la campaña 2019, acaba de ponerle prólogo al discurso del 1° de marzo. Como Rodríguez Larreta está obligado a nacionalizarse si quiere ser el candidato de Juntos por el Cambio, y entonces también habla a medias de los recursos, Carlos “Carli” Bianco le hizo un toquecito en Twitter: “Luego de acordar con Macri y con la Corte el bolsiqueo de los recursos de la PBA y del resto de las provincias, el intendente de CABA se da cuenta de que la distribución de la coparticipación es injusta para los bonaerenses”.

En diálogo con el programa “Toma y daca”, de la 750, Bianco dijo lo que su jefe debe callar porque no está oficializado como candidato: “Correrlo a Kicllof de la usina de votos, como es Provincia de Buenos Aires, no sería una decisión inteligente”. Más todavía: “Sería fácil decir que ‘falta mucho tiempo’ para las elecciones, pero la realidad es que no falta mucho. En la Provincia no se está discutiendo la idea de una PASO. Nadie quiere a una PASO contra Axel Kicillof”. Para Bianco, la PASO se justifica cuando hay proyectos políticos distintos y no simplemente una búsqueda personal, y además esa PASO puede ser peligrosa. Es decir: “Cuando fuimos a una PASO en la Provincia no nos fue bien”. Una alusión obvia a la batalla entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez en 2015. La terminaron aprovechando María Eugenia Vidal y Mauricio Macri para ganar las elecciones.

Kicillof dará su discurso dentro de un tablero político taxativo. Es parte de un proyecto nacional, y la Provincia ni siquiera buscó desdoblar las elecciones. O sea que lo malo de la economía macro le caerá encima como a cualquier otro gobernador (sobre todo una inflación tozuda) pero él no podrá despegarse. De hecho mantiene relaciones de colaboración con Sergio Massa no solo como gobernador sino como jefe de un equipo de economistas. En ese contexto, según pudo recabar Buenos Aires/12, la clave está en el tono de la gestión. “Axel siempre nos dice que militemos, y que cuando sos ministro la militancia es hacer una diferencia de gestión a favor de medidas concretas de justicia social pese a la macro”, confió uno de sus colaboradores que pidió reserva de identidad para dejarle el protagonismo del miércoles al gobernador.

“No tiene que prometer, porque las promesas están implícitas en los ejes de gestión de estos tres años”, se envalentonó una funcionaria de primer orden. “Cuando repase los hitos de gestión estará marcando qué línea es la que nos lleva al futuro”, agregó.

Parte de ese plan está contenido en el presupuesto proyectado y aprobado por la legislatura provincial para 2023. Allí figura el aumento de la inversión social hasta llegar al 8 por ciento, en las ramas vial, hídrica, educativa, sanitaria, de seguridad, penitenciaria y de vivienda. Un 89 por ciento más respecto de 2019.

"Para 2023 el desafío principal es continuar incentivando la industria, el sector agropecuario, más aún con la sequía, y la creación de empleos formales", dijo un funcionario del área económica. La inversión programada en políticas productivas será de 14.427 millones de pesos, un aumento del 14 por ciento real respecto del 2022 y de casi siete veces en comparación con 2019, cuando terminó el período de Vidal.

Otra parte será el rescate de la temporada veraniega tanto en términos de población como de efecto productivo, un tema que el gobernador, si decide extenderse, relacionará con los viajes masivos de fin de curso a destinos de la Provincia.

En los actos, Kicillof viene insistiendo en que el futuro es la opción entre derechos y derecha. Lo primero estaría representado por el Frente de Todos, y por él mismo en la Provincia, y lo segundo por el macrismo y por Javier Milei.

“La recuperación de derechos ocupará un lugar importante en el discurso del miércoles”, reveló un funcionario. “Es uno de los núcleos que hilvanará el repaso que realizará Axel de nuestros logros de gestión y nuestras políticas públicas, en todos los casos en relación con una provincia que había sido abandonada, a los proyectos de integración del territorio y de la población y a la identidad bonaerense”.

Antes de la sesión frente a las cámaras de las seis de la tarde, Kicillof arrancará el día inaugurando las clases. Lo hará muy temprano, al inaugurar un jardín en Abasto, en las afueras de La Plata, junto al ministro Alberto Sileoni.

En ambos escenarios, el jardín y el congreso, habrá una mención a que por cuarto año consecutivo las clases habrán comenzado normalmente el primer día de marzo.

El año lectivo estará marcado por la celebración de los 40 años de democracia, y a la vez el gobernador dirá que se propone continuar con el plan de infraestructura educativa. Sus números indican que inauguró 133 nuevas escuelas y seguirá haciéndole, además de “miles de reparaciones y refacciones”, como indicó un funcionario. Es posible que haya una referencia especial a que en el distrito bonaerense ya se conformaron 150 centros educativos que se ocupan de ir a buscar casa por casa a los chicos que interrumpieron sus estudios o su relación con la escuela. También en alguno de los dos discursos, o en ambos, podría destacar la distribución de libros no solo a escuelas sino a alumnos, un plan que es a la vez federal y provincial.

Es previsible una asistencia importante de dirigentes docentes como el secretario del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Roberto Baradel, que antes del miércoles le habrá dado al gobernador la respuesta a la oferta salarial para el primer semestre: un piso de aumento del 40 por ciento, que como acumula aumentos en tres etapas podría llegar al 43, 5 por ciento, con cláusula de revisión. Baradel ya adelantó que la oferta está dentro de lo que el Suteba y los otros gremios docentes esperaban.

Entre otros derechos puede haber una referencia a la Ley de Reparación Travesti Trans, que establece una pensión para las personas trans mayores de 40 años que hayan sido víctimas por su condición de género. El proyecto ya fue presentado por el Ejecutivo en 2022. También presentará una ley integral contra la violencia por razones de género, proyecto ya trabajado por el área a cargo de la ministra Estela Díaz con especialistas.

Kicillof suele mencionar, como logro, que las políticas de género alcanzaron a toda la gestión, incluyendo el propio presupuesto y un sistema de metas e indicadores elaborado por varios ministerios, entre ellos por supuesto el de Hacienda.