Instituto de Córdoba logró una importante victoria al vencer 3-1 como local a Newell’s Old Boys de Rosario, que venía de ser eliminado por Copa Argentina el miércoles ante Claypole, de la Primera C, en encuentro de la 5ta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes.



Los tantos del ganador fueron anotados por Santiago Rodríguez, a los 21 minutos del primer tiempo, Adrián Martínez y Gastón Lodico, de penal, en tanto que Bruno Pittón descontó para los visitantes a los 18 minutos del complemento.

La "Gloria" con este triunfo alcanza las ocho unidades en el certamen, en el que busca consolidarse en su vuelta a la categoría, mientras que la "Lepra" completó una semana para el olvido y queda con siete puntos en el lote de mitad de tabla.



Muy buen primer tiempo disputó el elenco local, con dominio de balón y con la intención de buscar el arco rival desde el inicio, objetivo que consiguió gracias al correcto trabajo colectivo, con buenas labores de Roberto Bochi y Gastón Lodico en el medio, como los más destacados en la recuperación y la distribución.

Del otro lado había un Newell's desorientado, apagado y sin ideas. Aún lucía golpeado por la sorpresiva eliminación en Copa Argentina entre semana, ante Claypole por los 32avos de final.



Instituto, mientras, hacía bien su trabajo y así logró ponerse en ventaja con el tanto de Rodríguez, que aprovechó un espacio vacío por el sector izquierdo del ataque y antes de entrar al área sacó un remate cruzado que terminó al fondo de la red para el 1 a 0, cuando se jugaban 21 minutos.



No se conformó la "Gloria" con la ventaja, y si bien se mantuvo siempre muy ordenado en la última línea, no renunció a ir por más.



Por eso ponía el juego en campo rival, y así fue que en un córner desde la derecha amplió la ventaja, cuando se iba el primer tiempo llegó un potente cabezazo de Sebastián Corda, que tapó muy Lucas Hoyos, pero dejó el rebote para el medio, donde entró Martínez para empujar de cabeza, en un gol que Silvio Trucco convalidó tras revisión en el VAR.



La esperada reacción de los rosarinos no apareció tampoco en el complemento, y pasado el cuarto de hora de juego Facundo Mansilla bajó a Rodríguez cuando pisaba el área y fue penal para el local, que pateó con precisión Lodico para el 3 a 0 que parecía definitivo.



Pero llegó el cabezazo de Pittón para descontar y darle una ilusión a los de Heinze, que parecieron reaccionar en los minutos posteriores, envalentonados con el gol.



Y si bien vinieron los mejores minutos del leproso, fue gracias a las ganas y una mejora en la actitud de los jugadores, pero sin ideas ni argumentos futbolísticos como para volver a inquietar al arco defendido por Jorge Carranza.



Se sucedieron los minutos, Instituto lo tuvo para el 4-1, pero a instancias del VAR Trucco anuló lo que hubiera una nueva conquista, que anotaba Gabriel Graciani.



Esa situación apagó el buen momento de los de Gabriel Heinze, que luego siguieron buscando, pero no tuvieron demasiada claridad y chocaron una y otra vez con la férrea defensa local y con el arquero Carranza que respondió cada vez que lo llamaron a participar.



Con el triunfo consumado ante la buena cantidad de público que llegó al Kempes, estadio utilizado debido a que en la cancha de Alta Córdoba este fin de semana dio sus shows Ricardo Arjona y no se pudo utilizar.



En la continuidad de la competencia, Instituto visitará el próximo domingo a Independiente, en tanto que Newell's buscará la recuperación ante su gente cuando reciba el sábado a Barracas Central.