La provincia de Salta es una de las jurisdicciones que iniciará hoy lunes 27, el ciclo lectivo 2023 que involucra a 398.568 estudiantes que asistirán a las 2.300 unidades educativas en todo el territorio provincial. Se trata de alumnos de los niveles Inicial, Primario, Secundario y EPJA, tanto de gestión estatal como privados.

El gobierno de Gustavo Sáenz logró cerrar las paritarias con un 35,5% de aumento hasta abril, estableciendo una mesa de negociación en mayo. Tras el acuerdo con los gremios docentes, incluyendo un sector de Autoconvocados, el Ejecutivo provincial evitó la toma de medidas de fuerza por parte de la docencia, a diferencia del paro anunciado para hoy en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Santa Fe, Chubut y San Juan.

No obstante, desde Movimiento Docente de Salta (MD), aseguraron que el arreglo salarial fue "insuficiente". Este sector afirmó que el 35,5% anunciado por el gobierno de Salta, en realidad se trata de un 32,5%, puesto que, el 3% referido al saneamiento de la grilla salarial "es mínimo y no impacta" en ese número de porcentaje.

El acuerdo del 35,5% -cerrado el jueves por la noche-, contempla el 6,5% ya cobrado con el salario de enero; más la suba del 13,5%, en febrero; el 7,5%, en marzo -que estará conformado por un 4,5% de aumento salarial, más un 3% que resulta del blanqueo de códigos de la grilla docente. Asimismo, en abril la suba será de un 8%.

Sin embargo, el referente de MD Salta, Sergio Coronel, dijo que a Salta/12 que la transformación que se realizó en determinados códigos de la grilla, en realidad no superan el 1,5%. "Ellos hablan de un saneamiento de grilla del 3% que en realidad, no impacta en ese porcentual", reiteró.

A la discusión de los porcentajes acordados en la mesa de paritarias, también cuestionó la suba del 40% desde febrero en el ítem de transporte, ya que sostuvo que ese aumento termina siendo insuficiente debido a que en 2021 ya se dio un incremento similar en todos los servicios de transporte. Coronel dijo que el incremento "no condice con la pérdida del año pasado y con todo el marco de regulación de la suba de los combustibles y de los servicios de transporte de la provincia".

Otro de los cuestionamientos tuvo que ver con la puesta en marcha de la hora extra que se agregó a las escuelas con jornada simple ( 4 horas). Este adicional se trata de una medida que anunció el gobierno nacional en 2021. El Ministerio de Educación de Salta aceptó la decisión y la puso en marcha, desde julio del año pasado, en 173 escuelas rurales, como una primera etapa de aplicación, asegurando que se iría ejecutando paulatinamente en el resto de las instituciones de toda la provincia.

Coronel sostuvo que no existe claridad en la organización de la puesta en marcha de la hora extra, lo que derivaría en "choque de horarios" entre los docentes, sobre todo, en quienes se desempeñan en escuelas públicas y privadas. "No se ha tomado la previsibilidad suficiente", declaró, alegando que también habrá inconvenientes entre los niveles educativos que comparten establecimientos, ya que la medida sólo involucra al nivel primario, afectando a los niveles secundarios y terciarios. "Hay muchas cuestiones que se desconocen porque no se han informado", expresó.

La docencia que se aglutina en MD Salta mantuvo una asamblea el sábado 27, donde aprobaron no tomar medidas de acción directa para este lunes 27, sin embargo, adelantaron que iniciarán un plan de lucha para el próximo 6 y 7 de marzo. "El rechazo a la propuesta propuesta salarial fue contundente pero no acompañaron en la moción de no iniciar las clases", se comunicó desde el sector, aduciendo que prevaleció el temor a represalias por parte del gobierno local y "las campañas de desinformación de sectores docentes condicionaron a muchos colegas a volver a las aulas disconformes con su salario".



Este sector se reunirá nuevamente en asamblea el próximo sábado 4. Coronel dijo que durante esta primera semana de clases, se darán la tarea de hablar con la docencia y explicar en qué consistió el acuerdo salarial al que se llegó con la provincia. "La finalidad es ir convocando a otros sectores e ir evaluando todas las situaciones que se van a tener estos días por la quinta hora ampliada y el tema salarial", manifestó.

Inicio con copa de leche

El gobierno provincial informó que la Dirección de Copa de Leche, dependiente de Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, llevará adelante la entrega de la copa de leche desde este lunes 27 de febrero, pero sólo en las escuelas públicas de la capital salteña. De esta manera, el programa será el responsable de la distribución de leche, cacao y mate cocido, además de un alimento sólido, en 184 escuelas de Salta capital e incluirá nuevamente un menú especial para personas con celiaquía, diabetes y obesidad.

El Ejecutivo provincial destacó que este será el primer año que el programa se implementará desde el inicio del ciclo lectivo. Esto se debe a que el año pasado, comenzó una semana después de las clases; y en 2021, se restituyó recién mayo, cuando se dio una fuerte crítica a su desaparición después de la pandemia. El servicio se había suspendido en noviembre de 2019, con la eliminación de las cooperadoras asistenciales y, durante la campaña electoral, Sáenz se había comprometido a restituirla inmediatamente.

"Años anteriores, la copa de leche se distribuía partir de la confirmación de la matrícula de los distintos establecimientos. Este año se hizo un trabajo pormenorizado que permitió contar con ese número desde el primer día de clases", dijo el gobierno.

El objetivo del programa del refuerzo alimentario es brindar un complemento para garantizar una alimentación saludable a niños, niñas y adolescentes del nivel inicial, primario, secundario y a las escuelas de educación técnicas, con un menú general de tres días de leche con chocolate y dos días de mate cocido más un alimento sólido. Asimismo, la documentación inicial y la logística para el reparto de los insumos secos, empezó desde la semana pasada.