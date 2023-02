Wu-Tang Clan, colectivo icónico del hip hop surgido de Nueva York en 1992, llegará por primera vez en la Argentina para presentarse el 30 de marzo en el Luna Park. Las entradas ya están a la venta a través de TicketPortal. Además de Buenos Aires, el tour latinoamericano incluirá paradas en Brasil y Colombia.

Los nueve MCs integrantes de Wu-Tang Clan han marcado la historia del género, tanto juntos como individualmente, y han desarrollado desde líneas de ropa y videojuegos hasta libros y actuaciones en series y películas. La gira actual reúne a ocho de los miembros originales (salvo Ol' Dirty Bastard, fallecido en 2004 y reemplazado por Cappadonna): Methodman, RZA, Raekwon, Ghostface Killah, GZA, Masta Killa, Inspectah Deck, U-God y DJ Mathematics.

Sus primeros dos discos, Enter The Wu-Tang (36 Chambers) y Wu-Tang Forever (1993 y 1997, respectivamente), son considerados obras maestras del hip hop. En medio de la variopinta producción -cultural, no sólo de música- de sus integrantes, el colectivo se las arregló para publicar también The W (2000), Iron Flag (2001), 8 Diagrams (2007), and A Better Tomorrow (2014). De su trabajo, Once Upon a Time in Shaolin (2015), sólo se publicó una copia, que fue comprada por 2 millones de dólares por el exempresario farmacéutico Martin Shkreli, quien luego fue preso por fraude de valores. En 2017 lanzaron su último trabajo hasta el momento, The Saga Continues.

Wu-Tang Clan iba a presentarse en Buenos Aires en 2020, pero la pandemia obligó a cancelar ese concierto. Un año antes se había estrenado en Estados Unidos la serie biográfica Wu-Tang: An American Saga, cuyos treinta episodios (divididos en tres temporadas) puede verse a través de Star+.