La temporada de premios audiovisuales de Hollywood tuvo un fin de semana clave de cara a lo que podría ocurrir en los Oscar, cuya 95º ceremonia se llevará adelante el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Un fin de semana sin novedades relacionadas con Argentina, 1985, pues se trató de dos eventos organizados por sindicatos de Estados Unidos que no tienen ternas específicas para producciones internacionales. El otro punto en común entre los reconocimientos de los productores (Producers Guild of America (PGA)) y actores (Screen Actors Guild Awards (SAG)) fue la elección de Todo en todas partes al mismo tiempo, que de esta manera encadenó dos nuevos triunfos –ya había ganado el WGA del Sindicato de guionistas y el Critics’ Choice– que la dejan como favorita para la gala de la Academia de Hollywood, donde llegará con 11 nominaciones.

Hace unos cuantos años que las premiaciones adquirieron la costumbre de dividir sus estatuillas entre varios títulos, cuestión de que todos tengan algo para festejar. El 2023, al menos hasta ahora, viene rompiendo con esa tendencia, ya que a medida que avanzó la temporada los reconocimientos quedaron cada vez más concentrados en la película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Entre las dos ceremonias, la producción más exitosa de la historia del estudio A24 se impuso a varias rivales con los que volverá a verse en los Oscar –como Los Fabelman, Tár, Los espíritus de la isla, Avatar, Elvis y Top Gun: Maverick.

Todo arrancó el sábado, que terminó con el premio a Mejor Película otorgado por el influyente PGA, que entre sus electores tiene una buena cantidad de miembros de la Academia y, por lo tanto, votantes del Oscar. Eso explica que en los últimos 14 años solo tres películas (La gran apuesta, La La Land y 1917) que triunfaron en los PGA no pudieron repetir como Mejor Film en el Oscar.

Por si eso no hubiera suficiente, Todo en todas partes al mismo tiempo fue la gran ganadora de los SAG del Sindicato de Actores. Pocas veces hubo un predominio tan claro con el de este domingo. El trabajo de los “Danieles” se impuso como Mejor Elenco -competía con Babylon, Los Fabelman, Los espíritus de la isla y Ellas hablan, que llegará a la cartelera comercial el 9 de marzo-, así como también en tres de las cuatro categorías interpretativas individuales (la única excepción fue Mejor Actor, que fue para Brendan Fraser por la inminente La ballena).

Michelle Yeoh metió “el” batacazo de la velada al triunfar como Actriz protagónica por sobre la gran favorita, Cate Blanchett, que por su trabajo en Tár venía llevándose todo y ya se daba por descontada una victoria en los Oscar. Ke Huy Quan repitió como Actor de Reparto tras haberse impuesto en los Globos de Oro, dejándolo muy bien posicionado de cara al premio de la Academia, donde volverá a verse cara a cara contra la dupla de Los espíritus de la isla: Brendan Gleeson y Barry Keoghan, dos de los rivales del domingo.

Ganador en esta categoría de los BAFTA británicos, Keoghan es el único que asoma con algunas posibilidades de quitarle la estatuilla dorada al otrora niño amigote de Harrison Ford en Indiana Jones y el Templo de la perdición. El apartado femenino de Reparto para Jamie Lee Curtis arrojó un manto de incertidumbre total de cara al Oscar, ya que el Globo de Oro había ido para Angela Basset por Black Panther: Wakanda Forever y el Bafta, para Kerry Condon por Los espíritus de la isla.

Premios para las series

La alegría no es exclusiva del equipo de Todo en todas partes al mismo tiempo. La serie The White Lotus –que en sus dos temporadas sigue los sucesos ocurridos en el lujoso hotel del título– ganó el PGA a Mejor Serie en la subcategoría Drama y el SAG a Mejor Elenco también en Drama, así como también el de Actriz gracias al trabajo de Jennifer Coolidge, quien ya se había impuesto en los Emmy, Critics’ Choice y Globo de Oro. La extraordinaria The Bear se llevó el PGA a Mejor Serie – Comedia y su protagonista, Jeremy Allen White, el del Sindicato de Actores por su rol protagónico, mientras que el PGA a Mejor Miniserie fue para The Dropout.

The White Lotus, la más premiada entre las series

Jason Bateman sumó un nuevo SAG como Actor en serie de Drama por Ozark y Abbott Elementary validó una vez más su valía al imponerse nuevamente (ya lo había hecho en los Critics’ Choice, Globos de Oro y los Emmy) como Mejor Serie de Comedia, mientras que como Mejor Actriz en esa subcategoría fue elegida Jean Smart por Hacks. Sam Elliot (1883) y Jessica Chastain (George & Tammy) ganaron en las ternas Mejor Actor y Actriz en Telefilm o Miniserie.