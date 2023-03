El movimiento de las mujeres y diversidades continúa sumando nuevos desafíos. En la previa al 8M, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, la cuarta edición de Nosotras movemos el mundo, una iniciativa cultural, artística y formativa que comenzará el jueves 2 y se extenderá hasta el domingo 5 de marzo en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y en Tecnópolis, tendrá como consigna “Por la Democracia”, para celebrar y reflexionar por los 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina. La ecléctica programación, diseñada por el Ministerio de Cultura junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), se replicará del 10 al 12 de marzo en La Rioja, Santiago del Estero, Santa Cruz y La Pampa, y el 29 llegará a Salta. Esta propuesta interdisciplinaria con entrada libre y gratuita desplegará muestras e intervenciones artísticas, foros presenciales, feria de libros, conferencias, charlas, clases magistrales y talleres. Una de las actividades más convocantes se realizará el sábado a las 16 en la sala Argentina del CCK: “Decentes nunca: Teología, economía y género en Marcella Althaus-Reid” con una lectura performática de Moria Casán y la participación de Teresa Arijón, Esther Díaz, Fortunato Mallimaci, Iván Eduardo Bonnin y la moderación de Franco Torchia.



“La pandemia no pudo frenar a Nosotras movemos el mundo”, dijo Érica Laporte, titular de la unidad de gabinete de asesores del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad durante la presentación de la programación en la que también participaron Liliana Piñeiro, directora artística del CCK; María Rosenfeldt, directora de Tecnópolis; y Julieta González, del área de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del MMGyD. Laporte aseguró que este año electoral es “complejo” y que es “un buen momento para debatir, reflexionar y repensar cómo seguimos sembrando algo que nació en 2019 (por el Ministerio de las Mujeres) y cuál es el desafío cultural que tenemos para trabajar políticas públicas en materia de género y diversidad”. La asesora del MMGyD precisó que armaron tres foros con ejes en la economía, el trabajo y la política, y que buscaron “replicar el modelo del foro como práctica ciudadana y profundamente feminista para debatir entre todes la democracia que queremos; cómo la hacemos más sólida, más sustantiva, y cómo la defendemos de esos discursos que no dialogan con la diversidad”.

El primer foro, “Fortalecer el Estado y garantizar la participación política de Mujeres y LGBTI+”, con intervención musical de Luz Matas y Flor Violeta, se desarrollará el viernes a las 17. El segundo, “Redistribuir los cuidados para fomentar el empleo e independencia económica de las mujeres y LGBTI+", está programado para el sábado a las 14. El tercero, “Fomentar la transformación cultural y la democratización de la comunicación”, se hará el sábado a las 17.30. Los tres foros se realizarán en el salón de Honor del CCK. Habrá clases magistrales como “Feminismo y Democracia: del pasado, del presente y del porvenir. Peronistas, de la Resistencia al feminismo”, con Adriana Carrasco y Mabel Di Leo, el viernes a las 17 en el auditorio 513 del CCK.

El eco de una de los temas más exitosos de Spotify en las últimas semanas, la canción de Shakira y Bizarrap, llegó también a Nosotras movemos el mundo. El viernes 3 a las 15 en la charla “¿Las mujeres facturan? Música urbana e independencia económica”, artistas del género urbano y gestoras culturales analizarán cómo la violencia económica y patrimonial afecta la libertad de las mujeres y LGBTI+. Participarán Kris Alaniz, cantante, rapera y productora musical de hip hop; Flor Tundis, guionista, economista y comunicadora política; Sol Prieto, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, y María Eva Bellini, subsecretaria de Planificación, Evaluación y Cooperación Estratégica de Políticas de Igualdad de Santa Fe. Otra charla a destacar es “Mala madre. Maternidades incorrectas y feminismos”, con Ro Ferrer, Nadia Fink, y Vero Lorca, en el Foro Juana Azurduy (Plaza Seca).

La programación se replicará en varias ciudades.

Liliana Piñeiro, directora artística del CCK, recordó que Nosotras movemos el mundo surgió a partir de una iniciativa de Verónica Fioritto, directora del CCK. “De ella nació esta maravillosa idea que ya es una política pública que llegó para quedarse”, subrayó Piñeiro y destacó que habrá dos muestras: una de Maitena y otra sobre Hebe de Bonafini. En un recorrido por la programación de esta edición Piñeiro mencionó el Festival Suban, un encuentro de poesía y música que se realizará el sábado a las 17 en la Cúpula enfocado en artistas emergentes, disidentes, alternativos o disruptivos en el arte y en la forma de hacerlo, con La Javier (Córdoba), Tranki Punki (Córdoba), Las Grasas Trans (GBA), Romina Pechin (La Pampa) y la poesía de Anuka Fuks, Maia Morosanto, Tuti Curani y Aye Pin.

Piñeiro ponderó el concierto “Territorios del canto” (el sábado a las 20, en el Auditorio Nacional), con 12 cantoras que forman parte de pueblos, naciones y comunidades indígenas o son descendientes de esos pueblos, con Beatriz Pichimalen, Andrea Mamondes, Ema Cuañeri, Micaela Chauque, Lorena Carpanchay, Cristina Paredes, Anahí Mariluan, Awka Liwen, Sara Mamani, Nadia Larcher, Noe Pucci y Verónica Condomi. Y puso el énfasis en “Nuestrans canciones” (domingo a las 20, en el Auditorio Nacional), un concierto con la dirección artística de Susy Shock y Javiera Luna Fantin que nació de un taller de producción de obra donde 20 personas travestis, trans y no binaries de todo el país trabajaron colectivamente en la construcción de canciones. Se presentarán, entre otres, Ivo Colonna, Valen Bonetto, Tomi Llancafil, La Diki, Roma Roldán, Ayelén Beker y Luchi de Gyldenfeldt.

“Vivimos en una sociedad y en un mundo que ejercen violencias, donde el trabajo de las mujeres no está reconocido y todas tenemos que luchar por un mundo mejor”, planteó María Rosenfeldt, directora de Tecnópolis, y agregó que Nosotras movemos el mundo “es una política de Estado que no tenemos que abandonar” para que “el mundo sea más justo e igualitario para todos y todas”. Rosenfeldt se refirió al legado para las próximas generaciones. “Un mundo donde mueren mujeres casi cotidianamente es un mundo que nos invita a seguir trabajando, a estar juntas. El sistema patriarcal instauró modalidades en los vínculos que tenemos que desterrar. No queremos más violencia para nosotras ni para el mundo que le queremos dejar a las nuevas generaciones”, explicó la funcionaria y a la hora de señalar algunos de los hitos de la programación en Villa Martelli no dudó en elegir “No me arrepiento de este amor”, un homenaje a Gilda, el viernes a las 20.30, con Daniela Herrero, Marcela Morelo, Claudia Pujó, Mica Farías Gómez, Clara Cava, Odd Mami, Mel Muñiz y Paz Carrarra, entre otras.