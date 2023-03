El precandidato a gobernador del PRO, Diego Santilli, y la titular del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, Marina Moretti, protagonizaron un cruce en redes sociales luego de que el diputado nacional acusara al organismo de crear 128 nuevos cargos de estructura, lo que significaría una erogación de, según el exvicejefe de gobierno de la Ciudad, alrededor de 350 millones de pesos. La presidenta del IPS lo desmintió y en diálogo con Buenos Aires/12 se mostró asombrada por los dichos del legislador que fue funcionario del Instituto: “él sabe que en un organismo que es técnico y profesional como este es imposible hacer lo que dice”.



El IPS realizó modificaciones en la composición de su organigrama. Según Santilli, estos cambios crearon una “estructura sobrerrepresentada que de ninguna manera responde a los requerimientos del organismo” y argumentó que el único objetivo de estas medidas es “aumentar los cargos rentados con fines políticos, marca registrada de la administración Kicillof”.

Ante ello, mediante una serie de tuits, Moretti refutó estas expresiones y explicó que “no son ‘128 puestos políticos’”, sino que “son 79 nuevos cargos que van a ocupar 62 trabajadoras y trabajadores de planta permanente del IPS con un mínimo de antigüedad y experiencia en la función”.

“Lo de Santilli me suena a googleada, ni siquiera hace la cuenta bien, porque habla de una estructura que no existe más”, sentenció la titular del IPS. En este sentido, explicó que la actual conformación de cargos del organismo es de 1993, pero que a largo de las distintas gestiones sufrió modificaciones mediante distintas resoluciones que generaron soluciones precarias a las necesidades que se modificaban año a año con el aumento de la cantidad de jubiladas y jubilados. “No es verdad porque las modificaciones en las distintas gestiones crearon otros cargos, y así donde se necesitaba una dirección de cómputos creaban una coordinación porque no podían modificar la estructura”, aclaró.

“La estructura nueva blanquea las situaciones y permite pagarle a la gente lo que le corresponde cobrar”, remarcó Moretti. Las condiciones de quienes arriban hoy a un cargo con designación efectiva, según explica la funcionaria, son quienes en su gran mayoría son empleados de carrera dentro del ente. Asimismo, procuró destacar que el Instituto amerita contar con trabajadores con un conocimiento “especifico y especializado”. “Hablan de ‘guaridas’ cuando el trabajador de seguridad social es muy específico en lo que hace” y señaló que el organismo cuenta con personal que tiene 25 o 30 años de actividad. “No hay rotación”, indicó la presidenta del IPS.

A principios del 2000 Diego Santilli fue nombrado vicepresidente del Instituto de Previsión Social e incluso compartió la conducción del ente junto a Horacio Rodríguez Larreta. En aquel entonces, relató Moretti, encabezaron "la entrega del superávit del IPS al Tesoro". Por primera vez, y en vísperas de una crisis como la de 2001, crearon “las primeras letras previsionales”. “El Instituto es deficitario, es verdad, pero porque María Eugenia Vidal precarizó a las y los trabajadores bonaerenses, sumado a la jubilación anticipada”, contó la funcionaria oriunda de San Andrés de Giles, en la segunda sección electoral.

La realidad actual del organismo, señaló su presidenta, está comprometida por la merma en los aportantes a lo largo de la gestión cambiemista. Según contó, al finalizar la gestión de Daniel Scioli y balo la presidencia de Mariano Cascallares, el IPS contaba con una relación de 3.8 aportantes por cada pasivo. En 2019, la proporción cayó a 2 aportantes por cada pasivo. “Santilli lo sabe, esta es una caja netamente contributiva, sus ingresos dependen de los aportes patronales y personales”, indicó la ex senadora en el período 2011-2015. Moretti lo define como un “sistema virtuoso” que permite brindar 300 mil jubilaciones contributivas y 50 mil no contributivas, estas últimas originadas en leyes especiales y reparatorias, cómo a los ex combatientes en la Guerra e Malvinas.

Hoy la relación es de 3.06 aportantes por cada pasivo, detalló la titular del ente. “Estamos mejorando, se abren escuelas, los hospitales cubren sus cargos, y hay que recordar que con Vidal no se cubrían los cargos en las escuelas”, rememoró. Aquella entrega del superávit generó, según Moretti, una pérdida muy importante en la autarquía del organismo. “Uno escucha los discursos opositores durante la sesión por la moratoria previsional y atrasan”, indicó Moretti en relación a la discusión sobre la ley que permitió que 800 mil personas accedan a la posibilidad de jubilarse de la cual, según datos de la ANSES, 268 mil son bonaerenses.