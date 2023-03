La causa por el femicidio de la adolescente Chiara Páez, cometido en la localidad de Rufino, en mayo de 2015, tuvo ayer un nuevo capítulo. Luego del fallo de la Corte provincial que el año pasado ordenó que un nuevo tribunal revisara el monto de la pena y se expida de acuerdo al derecho penal juvenil -dentro de la escala de 10 a 15 años de prisión-, tres camaristas escucharon ayer a las partes del proceso y a los padres de la víctima. La Fiscalía de Venado Tuerto pidió que se lo condene a 15 años, mientras que la defensa solicitó 13. El crimen motivó el primer grito de Ni Una Menos, que se repite cada 3 de junio. "Este reclamo de justicia es por ese movimiento, porque a Chiara no la vamos a recuperar más; es un dolor que estará hasta el último día", dijo Fabio Paez.

El 10 de mayo de 2015, la joven de 14 años -que cursaba un embarazo reciente- fue asesinada en la localidad ubicada al sur de Santa Fe. En el marco de la investigación, su ex novio que entonces tenía 17 años fue detenido e imputado. Dos años después, en 2017, Manuel Mansilla fue condenado a 21 años y medio de prisión en primera instancia. Al año siguiente la Cámara Penal confirmó la sentencia; pero en febrero de 2022, cuando el caso llegó a la Corte provincial, se ordenó que un nuevo tribunal de Alzada revise el monto de la pena y se expida de acuerdo al derecho penal juvenil -es decir, "reducir la respuesta punitiva en la forma regulada para la tentativa (de homicidio), como prevé el artículo 4 de la ley 22.278"-, que implica hacerlo, para un delito como el de este caso, dentro de la escala de 10 a 15 años de prisión, ya que la ley no permite que se le dé prisión perpetua -pena establecida para la figura de femicidio- a los menores de 18 años. Ya en ese momento el padre de Chiara manifestó desacuerdo.

En orden a ese fallo del máximo tribunal provincial, ayer se realizó la audiencia ante la Cámara, integrada por Guillermo Llaudet, Georgina Depetris y Javier Beltramone. "Fue bueno que nos escuchen y lo que se pidió es la pena más alta (15 años) que se pueda dar por la edad -que tenía al momento del hecho-, que no se le dé una reducción -la defensa pide 13 años-, y que por el agravamiento del caso, no se le den beneficios", resumió Fabio sobre el planteo al tribunal. "Les dije que hasta me daba vergüenza tener que estar pidiendo justicia, porque entiendo que es algo que se tendría que dar sin estar mendigando", agregó.

Además de los pedidos de pena que hicieron el fiscal Fernando Palmolelli y la defensa, la mamá y el papá de Chiara pudieron responder a los dichos defensistas. "Pudimos retrucar los dichos de la defensa, que estaba mintiendo, porque él (Mansilla) en ningún momento mostró arrepentimiento; lo hace ahora que está detenido hace 8 años, para reducir la pena o para que le den beneficios, porque si vamos al expediente, desde que esto comenzó, uno de los agravantes fue la falta de arrepentimiento además de la manera en la que se hizo todo, esconder pruebas, el cuerpo, y todo lo que se hizo en ese momento", recordó sobre los días más dolorosos.

Cabe aclarar que el fallo de la Corte no anuló la condena que encontró responsable del femicidio al acusado, sino que mandó recalcular la pena en el rango mencionado, y se espera que haya resolución de la Cámara en los próximos días.