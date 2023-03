Juan Tomás Catalán Magni, con Ford, se quedó con la final del Turismo Carretera que se llevó a cabo en el autódromo de Centenario, en Neuquén, por la segunda fecha del campeonato, en la que arrasó Ford al adueñarse de los primeros cuatro lugares. El piloto de Arrecifes se impuso tras largar segundo, seguido por sus compañeros Julián Santero, Mauricio Lambiris y Mariano Werner.

"Se nos dio. Fue una carrera muy trabajada, muy dura y muy entreverada con Santero. El equipo me manejó muy bien desde la radio. Soy consciente de que ganamos porque entró el pace car, ya que hasta ahí Santero tenía un gran ritmo. Es una locura irme como puntero del campeonato", señaló el vencedor luego de la competencia. Santero, por su parte, expresó: "Una lástima porque se me pinchó la goma trasera izquierda a cinco o seis vueltas y eso me impidió pelear hasta el final".

Los restantes pilotos que completaron los primeros diez lugares fueron Valentín Aguirre (Ford), José Manuel Urcera (Torino), Jonatan Castellano (Dodge), Germán Todino (Dodge), Nicolás Bonelli (Ford) y Santiago Mangoni (Chevrolet).

Quien no corrió la misma suerte que sus compañeros de Ford fue Otto Fritzler, que tuvo que abandonar en la quinta vuelta por un desperfecto en su vehículo, mientras que Leonel Pernía culminó en el puesto 13 tras ser perjudicado debido a que un plástico quedó atorado en la toma de aire de su auto.

De esta manera, tras completarse la segunda fecha, el líder de la tabla de posiciones del Turismo Carretera es Juan Tomás Catalán Magni con 83 puntos, al tiempo que Mariano Werner (Ford) se ubica detrás con 82,5 unidades. La próxima jornada de la categoría será el 25 y 26 de marzo en el autódromo de Toay, en La Pampa.