Comenzar el día con un desalojo y finalizar la jornada rompiendo un candado para volver al mismo departamento. En el ínterin del primer episodio de Rain Dogs (estreno de HBO Max), Costello Jones (Daisy May Cooper) lleva a la praxis lo que Mayra Mendoza contó en su viralizada charla TED sobre la pobreza. Claro que en la flamante producción británica deben cambiarse las villas miserias por las viviendas sociales de Londres. La crónica continúa por peep shows, cárceles, mercados de barrio y hasta un impúdico baño público. Es un city tour urgente y descarnado de la capital inglesa que tiene a una madre soltera, su hija preadolescente y a su padre putativo como guías privilegiados durante ocho episodios.

Si Rain Dogs fuera una carta de amor, sería caótica, explícita, llena de manchones y con poesía urbana. Y de hecho lo es. Se trata del vínculo inquebrantable entre una madre y su primogénita, Iris (Fleur Tashjiian) y su batalla por la supervivencia diaria. ¿Ejemplos? Hacer un pagadiós en un taxi, gastarlo todo en una raspadita de lotería, pasar una noche en la casa de un pervertido que mamá conoció en la calle. “Costello tiene que actuar rápido para darle lo mejor a su hija. Son cosas que definitivamente no hubiera hecho si no fuera madre. Tiene su cabeza como en una caja, realmente cree que lo que hace es lo mejor para Iris, incluso cuando sean decisiones moralmente muy malas y arriesgadas. Pero vienen de un buen lugar y eso la salva”, asegura Daisy May Cooper en una conferencia virtual de la que participó Página/12 con sus protagonistas.

La otra ancla del relato es Selby (Jack Farthing), un treintañero gay nacido en bandeja de plata y recién salido de la cárcel, cuya relación con Costello viene con un etiquetado frontal de alta toxicidad. Manipulaciones, insultos –muy ingeniosos-, golpes y amor incondicional forman parte de este vínculo. Ella es una auténtica heroína de la clase obrera de tonada cockney, su contraparte es “un chico de internado criado a base de Bret Easton Ellis y Godard”, según especificó la creadora de la serie. “Encajan aunque vengan de entornos bien distintos. Definitivamente son mejores amigos y peores enemigos. Tienen esta conexión cósmica del tipo: “sos vos”. Uno y otro están muy dañados por su pasado, esconden eso, reconocen eso, y se necesitan mutuamente. Se aman totalmente. Es un amor absoluto”, declara el intérprete visto en Poldark. Su compañera refiere al título para explicar al dueto: “Son como perros callejeros que se apegan a cualquiera que los trate un poquito bien porque es evidente que los han tratado muy mal. Eso sí, no saben cómo tener una relación normal. Aunque se amen mucho no pueden vivir juntos porque no están desarrollados emocionalmente”.

Rain Dogs es una comedia negrísima y drama punk que vibra por los guiones de Cash Carraway. Antes de esta serie, su creadora había publicado un libro de crónicas que la convirtió en una portavoz de los marginales (Skint Estate: memorias de pobreza, maternidad y sobrevivencia). Así es como Rain Dogs comparte su ADN con ficciones de la talla de Shameless, This Is England y más acá en el tiempo This Way Up. Lo que suaviza el tono es la presencia de la pequeña y sobreadaptada Iris. Como si The Florida Project (Sean Baker, 2017) se hubiera filmado en la ciudad del Támesis.

“Lo que tienen en común todas esas historias es su conexión cruda con el día a día de sus personajes. Es gente real en su ciudad y su espacio. Y eso definitivamente pasa acá. Cash (Carraway) tiene una conexión muy fuerte con Londres y Londres es un corazón vital de esta historia. Se podría trasladar a otros lugares del mundo, con la diferencia de que estos personajes son muy pero muy de esta ciudad”, asegura Farthing. “El guion es tan bello, y está hecho por alguien que realmente sabe de lo que se trata ser pobre. Es un material ácido, cómico y triste”, suma Cooper.

-¿Qué es lo que distingue a la escritura de Cash Carraway?

Daisy May Cooper: -Escribe para ella misma y no trata de complacer a nadie. Hay algo de enfado en su escritura y eso no se va nunca. Y así es como debería ser. Siento que no le importa ser ofensiva, pero eso no le importa porque lo que está contando es cierto.

Jack Farthing: -Puede ser confrontativa, no tiene miedo, es muy directa, y es muy graciosa. Le gustan los personajes conflictivos y eso es algo que comparto. En vida, tv y cine, ponemos a los personajes en compartimentos. “Tal es así, tal otro es de esta otra manera”. Cash destruye eso. Los personajes que deberían actuar de un modo, te sorprenden y lo hacen de otro. Se expresan de manera muy inteligente, son disparatadamente elocuentes. Sus guiones son como un golpe.

-¿Cómo describirían al humor de Rain Dogs?

D.M.C.: -Es gracioso. Cuando no tenés absolutamente nada, todo lo que tenés es tu humor. Es lo único que te salva de la completa desesperación. En mi familia era así, nos cagábamos de la risa de todo. La risa es como un sistema de defensa, actúa en los momentos desesperados como cuando estás de duelo. Lo ves en los funerales porque es un sistema de protección. En un punto es bastante desolador porque está ahí frente a la destrucción.





Programados

* The Night Manager tendrá una segunda parte. La producción de la BBC y Prime Video, basada en la historia de John le Carré, tiene asegurada la vuelta de Tom Hiddleston en el papel principal de Jonathan Pine. La primera temporada, dirigida por Susanne Bier resultó uno de los grandes sucesos de 2016. Thriller de qualité, espionaje internacional y un gerente de hotel reconvertido en un James Bond moderno. El rodaje comenzará a finales de este año en Londres y en Sudamérica.

* Novedades para A Genteman in Moscow, la serie original de Paramount+ en tiempos de la revolución moscovita. Mary Elizabeth Winstead protagonizará junto a Ewan McGregor esta adaptación de la novela de Amor Towles. El escocés será el Conde Alexander Rostov, un hombre del lado equivocado de la historia tras la caída de los Romanov. Por su parte, Winstead interpretará a Anna Urbanova, una actriz de cine glamorosa, en el apogeo de su fama, y usará su ingenio y belleza para deslumbrar al hombre del título.

* Warner Channel estrenará mañana Los Winchester (23 hs). La precuela de Supernatural, ubica la fantasía en la década de 1970 con los padres de Sam y Dean Winchester. Mary Campbell tiene 19 años y ha estado luchando contra las fuerzas oscuras desde pequeña. John acaba de regresar de Vietnam, y tiene una nueva misión, formar una organización secreta y seguir batallando ahora como cazador de demonios.

El personaje

Ramiro del Solar de Horario Estelar (Óscar Jaenada). El conductor del programa Toda la verdad es de esos que daría la vida por el rating. Sentencia que se volverá extrañamente real cuando el periodista deba informar en vivo sobre un resonante caso policial con el que está directamente involucrado. Con la policía en sus talones, usará su habilidad en el Prime Time para moldear a la justicia y a la opinión pública.