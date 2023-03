Una adolescente de 16 años relató a su abuela materna y a su madre que fue violada por su progenitor a los 8 años de edad y sometida a abusos sexuales continuados por varios años. La madre radicó la denuncia en diciembre último en la delegación de la Fiscalía de Apolinario Saravia. La denunciante señaló que el acusado estuvo libre desde entonces. Luego, cuando se dispuso una orden de detención a fines de enero, ya se había fugado y aún no ha sido capturado.

La denunciante dijo a Salta/12 que su hija primero le contó a la abuela materna las violencias que había vivido y por las que acusa al progenitor. La abuela le informó a la madre de la adolescente y pudo escuchar el relato de su hija.

La madre formalizó la denuncia el 14 de diciembre, y contó que antes buscó incluso la consejería de un cura para acompañar a la hija. Recién el 30 de enero hubo una orden de detención del Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, pero el acusado C. R. M. (37), que hasta ese momento "anduvo en el pueblo como si nada", se dio a la fuga.

La denunciante señaló que este hombre proviene de una familia con poder económico de la zona, y consideró que estaría siendo cómplice de la huida. Dijo que un hermano del acusado, P. M., fue a presionarla para que retire la denuncia y a cambio le ofreció una casa, pero ella se negó manifestándole que cree en su hija.

Precisó que le aportó a la Fiscalía direcciones de departamentos de familiares donde podría estar el acusado en la ciudad de Salta, pero no tuvo conocimiento de que se haya realizado algún allanamiento. Además, aseguró que la policía de Apolinario Saravia le informó que sólo lo buscaban en esa localidad. Incluso contó que una tía de la adolescente fue a consultar a la Central de la Policía de Salta y le dijeron que no tenían ningún pedido para buscarlo.

La pesadilla con el padre

El abogado Jeremías Fernández, patrocinante legal de la víctima, confirmó a Salta/12 que el acusado se fugó. "Sabe y conoce que en contra de él hay actuaciones judiciales de tipo penal; no puede ignorarlo toda vez que desde el primer momento hasta la actualidad tiene defensa constituida legalmente. Por lo que se puede decir que se encuentra prófugo, y con una orden de detención en su contra", explicó.

La causa tiene una carátula provisoria por abuso sexual "con acceso carnal" y "gravemente ultrajante", ambos delitos agravados por el vínculo y la convivencia. En la investigación interviene la auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Jonny Elizabeth Zigarán, y como titular la fiscala María Celeste García Pisacic, cuya oficina se encuentra en la ciudad de Joaquín V. González, cabecera del departamento Anta.

Fernández indicó que la chica declaró en el Circuito Cerrado de Televisión. La madre añadió que ratificó su relato en esa instancia. Además, dijo que un médico forense examinó a la niña y confirmó la violación por una "desfloración de larga data".

Para el 14 de marzo está prevista una pericia psicológica a la adolescente, con una perita psicóloga del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y otra profesional propuesta por la defensa del acusado.

Esta próxima medida "tiene un carácter, si se quiere, más profundo, tendiente a acreditar el impacto, las secuelas, y lo demás que ha generado sobre la niña", dijo Fernández. "En ese sentido esta querella, sostenida por el relato de la madre, ha solicitado que la especialista que examinará a la niña se expida puntualmente consignando todo daño que se pueda advertir en la psiquis de la víctima y que señale el tratamiento adecuado. Esa característica de pericia tiene un corte de tipo más científico y viene a reforzar, en su caso, lo que la niña ha relatado en su declaración por CCTV", añadió el letrado.



Recordó que la normativa internacional de protección de la niñez y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "dan al relato de la víctima la máxima importancia" debido a "las especiales características que tienen estos delitos". "Y en ese sentido la niña se ha pronunciado de manera concreta sobre el hecho vivido, recordado y plasmado de manera tan viva como negativa sobre su psiquis y sus recuerdos", manifestó.

Según indicó la madre, la adolescente dio cuenta de una violación cometida por su progenitor cuando tenía 8 años,y dijo que luego hubo otros abusos continuados en el tiempo, por varios años pero no recuerda con precisión hasta qué edad. Cree que estas agresiones cesaron "cuando ella le preguntó por teléfono" por qué le había hecho vivir estas violencias. Ese diálogo se habría producido mediante mensajería instántanea de Whatsapp, pero la adolescente no conserva el aparato ni el mismo número telefónico. La víctima le manifestó a su madre que el padre le habría contestado que no la había abusado y que se trataba de "sueños".

Entre las secuelas psicológicas de la violencia sexual, la mamá señaló que su hija solía despertarse llorando, con pesadillas relacionadas con el progenitor. También dijo que antes, sin conocer sobre la violencia sexual que había vivido su hija, la envió al menos a dos sesiones con una psicóloga porque la veía desmotivada, que nada le entusiasmaba ni le llamaba la atención, lo que contrastaba con la conducta que observaba en otras niñas.



"Celoso y obsesivo"

La madre y expareja del acusado, refirió que este hombre "siempre fue celoso obsesivo", que ejerció sobre ella violencia psicológica, verbal y económica, lo que fue motivo de varias separaciones pero volvían mientras permanecía en el ciclo de la violencia de género, hasta que se separaron de manera definitiva el año pasado. Entre algunas conductas reprochables que advertía en este hombre refirió que "le revisaba la ropa interior" tanto a ella como a la hija y les controlaba la vestimenta, prohibiéndoles, por ejemplo, el uso de calzas mediante consideraciones machistas.

“Nunca jamás imaginé que su propio padre le podría haber hecho una cosa como la que le hizo”, manifestó la madre respecto a la violencia sexual. Expresó que "va a ser siempre un puñal" para ella como madre, no haberse dado cuenta, "la cuidaba del afuera, y no de su propio padre adentro", expresó.

La denunciante indicó que se contactaron con ella desde el Área de la Mujer, Género y Diversidad de Apolinario Saravia, le ofrecieron asistencia jurídica de una abogada pero ya tenía patrocinio letrado que paga con la ayuda de sus familiares. También dijo que la organización Madres Protectoras de Salta le brindó su apoyo. En caso de continuar prófugo el acusado, dijo que contemplan realizar una marcha.

La defensa del acusado está siendo ejercida por Matías Adet y Gabriel Roberts, quienes apelaron la orden de detención. Adet no respondió las consultas.

Fernández explicó que la apelación de la defensa no suspende la orden de captura, "sigue vigente a todos sus efectos y mientras mantenga ese efecto el prófugo puede ser habido y detenido de manera inmediata". "Las tareas investigativas desplegadas por la Brigada de Investigaciones no han dado los frutos esperados", agregó.