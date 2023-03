El fiscal federal Carlos Stornelli debe presentarse en las próximas horas en el Congreso ante la Comisión de Juicio Político, donde fue citado como testigo en el proceso contra los cuatro jueces de la Corte Suprema. Sin embargo, la semana pasada le mandó una nota al procurador interino, Eduardo Casal, donde le decía que sólo está dispuesto a declarar por escrito porque considera que así se lo permiten sus "inmunidades funcionales".



En este contexto, el diputado nacional por el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade afirmó que el fiscal "rebelde" pretende "sumar un nuevo privilegio a su stock".

"No corresponde ese privilegio de Stornelli en el marco de un juicio político. Los únicos que están autorizados a no declarar son el presidente y la vicepresidenta, los gobernadores y vicegobernadores. Con todos los testigos reticentes se puede convocar a la fuerza pública para que vengan a declarar, pero no con los jueces y fiscales, porque tienen fueros", explicó en diálogo con AM750.

En tanto, Tailhade afirmó que Stornelli "se cree por encima de la Constitución". Todos los ciudadanos tenemos que rendir cuentas. "Fiscales y jueces, que tienen mayor responsabilidad en ese sentido no quieren dar ninguna explicación, no quieren rendir cuenta de sus actos. Es un bochorno institucional", remarcó.

"Stornelli busca protección para no declarar y explicar el bochorno de ese dictamen, que es el eje central de la defensa que hace Juntos por el Cambio de los jueces de la corte", cerró.

El gobierno de Uruguay, una "copia" del macrismo

En tanto, el diputado analizó el caso de "Pepín" Rodríguez Simón, el operador judicial del macrismo quien está hace más de dos años prófugo de la justicia, radicado en Uruguay.

"Todos sabemos dónde está Pepín y esto sirvió para darnos cuenta de que esta gente no tiene problemas en aparecer prófugos de la Justicia. Todo lo que nos cuestionan a muchos de nosotros, ellos no lo cumplen", dijo Tailhade.

Y agregó: "La situación de Rodríguez Simón hay que entenderla desde el punto de vista de su clara protección por parte del gobierno uruguayo, que es una copia del macrismo en la Argentina, hasta en las mismas prácticas ilegales, como el espionaje. Macri y Lacalle Pou están cortados por la misma tijera", sentenció.

"La impunidad en Argentina no tiene que ver con los últimos años, ni siquiera con los 40 años de democracia, sino que se remonta desde la misma creación de nuestro estado-nación. Los poderosos siempre fueron impunes", concluyó.