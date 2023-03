El piloto español Carlos Sainz, que logró el cuarto lugar en el Gran Premio de Bahrein, el primero de la temporada de F1, se quejó del excesivo desgaste de los neumáticos de su monoplaza SF-23 de la escudería Ferrari, aunque confió en que su equipo resolverá ese problema.



"En Bahrein fue muy preocupante el desgaste de las gomas y mi deseo es que, tan pronto como vayamos a otras pistas donde desgastemos menos los neumáticos traseros, podamos aguantar mejor", dijo Sainz en declaraciones que publica el medio web RacingNews365.com.



El auto de Sainz no pudo seguir el ritmo de Aston Martin y de Red Bull, que tuvieron una degradación mucho menor a la suya, y el madrileño aseguró que ambos equipos "están por delante" de Ferrari y de Mercedes en la gestión de neumáticos.



"Tanto Red Bull como Aston Martin está claro que tienen algo, sus neumáticos se desgastan mucho menos. Y con Mercedes tenemos una degradación similar y estos otros coches, por alguna razón, no se degradan. Así que es algo que tendremos que analizar y ver qué hacer para mejorar", agregó.



En la temporada pasada -apunta el sitio especializado- Ferrari ya tuvo problemas de desgaste y para Sainz "los rivales por alguna razón, han encontrado algo que hace que sus gomas se desgasten la mitad que las nuestras".



Sin embargo, el piloto español se mostró confiado a pesar de las dificultades que tuvo en Bahrein y dijo que espera que el SF-23 "sea un coche competitivo en otros trazados con otras características al de Bahrein".



El domingo 19 de marzo se correrá el Gran Premio de Arabia Saudita en el circuito de Jeddah Corniche en lo que será la segunda prueba oficial de la F1 de la actual temporada.