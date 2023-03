"Lo que está pasando en Mendoza es gravísimo, se persigue a la oposición política y se la encarcela, detuvieron a dos compañeros para tenerlos como rehenes y que de ese modo no haya más manifestaciones populares en la provincia", dijo a Página/12 el dirigente Gabriel Solano, del Partido Obrero (PO), al cerrar la movilización que fue del Obelisco a la casa de la provincia de Mendoza, para exigir "la libertad inmediata de Martín Rodriguez y Lorena Torres, detenidos en esa provincia en el marco de la jornada nacional de lucha de la Unidad Piquetera. "Recurrieron a una modificación del Código Procesal Penal utilizando figuras que son claramente violatorias de los derechos constitucionales para quienes luchan contra el hambre", agregó el precandidato a presidente del PO en el FIT-U.

El martes pasado la Policía de Mendoza avanzó sobre la movilización convocada por la Unidad Piquetera para llevarse detenidos a cuatro militantes del Polo Obrero y el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), dos de los cuales continúan detenidos, Rodríguez y Torres. El gobierno de Rodolfo Suárez pretende que vayan a una cárcel con prisión preventiva bajo cargos más graves. Por estos hechos, se realizaron protestas en esa provincia, donde las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda reclamaron su libertad, y denunciaron que se trata de "un claro ataque y la criminalización de la protesta, que en este caso impulsa el gobierno de Cambia Mendoza".

"Les quieren sumar imputaciones que no llegan ni siquiera a proceso pero así les aplican prisión efectiva, por eso reclamamos que sea anulado ese código procesal porque inhibe el derecho a manifestarse, los fiscales nos dijeron claramente que en Mendoza no se va a poder cortar más calles", agregó Solano en diálogo con este diario. "Han tomado una actitud política, el ex gobernador y actual candidato Alfredo Cornejo salió a defender las medidas de los fiscales y así demostró que es el autor intelectual de las detenciones", agregó el diputado porteño.

A su criterio, "el gobernador Suárez y todo el aparato judicial funcionan como una dictadura contra los piqueteros, el fiscal Fernando Giunta y el procurador Alejandro Guille además de procesar a nuestros compañeros injustamente piden su prisión preventiva cuando se los está incriminando por impedimento de circulación en el marco de las protestas, un delito totalmente excarcelable yendo completamente en contra de la Constitución Nacional". Solano apuntó que la dirigencia mendocina, "está envalentonada desde los fachos de Milei y Espert hasta el propio gobierno nacional de la mano de Tolosa Paz desarrollan una campaña antipiquetera".

Durante la manifestación en la CABA, Solano hizo un llamamiento: "Desde el Partido Obrero llamamos a todas las organizaciones obreras y de derechos humanos a apoyar la campaña por la libertad de Martín y Lorena y la persecución de todos los luchadores, contra la criminalización de la protesta, contra el hambre y la miseria, por trabajo y salarios dignos".

En tanto, este jueves se realizó en la ciudad de Mendoza una conferencia de prensa y reunión donde participaron referentes políticos, estudiantiles, sociales y de derechos humanos para impulsar una campaña contra la criminalización y por la libertad de Martin y Lorena. Estuvo presente entre otros Lautaro Jiménez, referente del PTS Frente de Izquierda, junto a compañeras y compañeros de la Agrupación Docente 9 de Abril, el Ceprodh Mendoza y La Izquierda al Frente.