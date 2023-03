En el camping de la Federación nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias en Ensenada asumirán el lunes por la tarde las nuevas autoridades de la Delegación Regional La Plata de la Confederación General del Trabajo. Antonio Di Tomasso (UOM), Pedro Borghini (Sanidad), y Héctor Nieves (UPCN) conformarán el triunvirato que conducirá la unidad -sin precedente en los últimos diecisiete años- de 78 entidades sindicales de las localidades de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen, Ranchos y Punta Indio. Más allá del sector servicios en las otras ciudades, Ensenada es uno de los grandes polos industriales de la Argentina.

Junto a Nahuel Chancel (Petroleros), Darío Micheletti (Televisión) y Miguel Forte (Camioneros), que serán delegados regionales adjuntos, el triunvirato ya se reunió con el gobernador, Axel Kicillof, quien estará presente en el evento que oficializará a las nuevas autoridades. “Es un hecho histórico que el gobernador de la provincia esté en un acto de asunción de dirigentes gremiales”, celebraron. Los organizadores confirmaron la presencia de los líderes de la CGT Nacional Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña en la actividad. Andrés Rodriguez, titular de UPCN Nación, también será de la partida al igual que los intendentes Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso), entre otros funcionarios.

“En el despacho de Axel, algo que me causó una enorme alegría fue ver un enorme cuadro de Perón y Evita”, le contó a Buenos Aires/12 Héctor Nieves, Secretario de Finanzas de la Unión del Personal Civil de la Nación Seccional Provincia de Buenos Aires. Referente histórico del gremio, estuvo codo a codo junto al ya fallecido Carlos Quintana en la conducción de la organización. Hoy, con 72 años, trabaja junto a Fabiola Mosquera, la Secretaria General, a quien definió como “un orgullo” para UPCN, alguien que “está demostrando con hechos la capacidad conducir el sindicato”.

Tras meses intensos de reuniones y negociaciones, la Delegación La Plata de la CGT arriba a su normalización. Consultado sobre las razones que imposibilitaron que la unificación se diera tiempo atrás, Nieves aludió a que “las ambiciones desmedidas no lograban concretar este anhelo que queríamos todos”.

—¿Dónde estuvo lo más complicado de la negociación?

—Empezamos charlar, a tirar ideas sobre la mesa y no fue fácil. Pero está bien que sea así. A mí me encantan las personas con ambiciones pero quizás no acepto las ambiciones desmedidas. Todos estaban de acuerdo con la unidad, pero en los hechos ‘todos querían ser’. Yo tengo un dicho propio para esto y es que había un hueso y veinte perros. Había que lograr que esto no fuera tirar agua en un colador. Ya somos grandes y hay que lograr objetivos. Así se fue gestando durante cinco meses. Y hoy estaremos todos juntos, abrazados y unidos arriba de un escenario con un hecho histórico: la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

—¿Qué significa ponerse los pantalones largos?

—Que hay que estar predispuestos a poner la cara en esta situación tan dolorosa para el país. Con un 6 o 7 por ciento de inflación mensual no es fácil poner la cara en este momento. Nosotros cerramos un 20 por ciento el primer trimestre y ya nos lo estamos devorando, siempre quedamos atrás. Fue un 6% de inflación en enero, un 6,6 en febrero y seguramente sea un 7 en marzo. Ya estaríamos en un 19,6%. Ahí ya nos comimos el arreglo. Por eso estuvimos hablando con Antonio Di Tomasso (UOM), con Julio Castro (Obras Sanitarias), Pedro Borghini (Sanidad), que somos los más antiguos, y evaluamos que resultaba de cobarde retirarse en este momento.

—En diciembre del año pasado estuvo cerca de anunciarse la unidad, ¿por qué no se dio?

—Estuvo a punto de cerrarse esta unidad pero se hubiera cerrado con un secretariado general y cinco secretariados adjuntos. Nosotros no estábamos de acuerdo. Después continuaron las negociaciones y por suerte se llegó a este final feliz. Todos queríamos la unidad. Pasas que hay personas que no respetan las agujas del reloj. Pero hoy no viene al caso mencionarlas. Hay que estar feliz y contento de haber logrado la unidad.

—¿A qué se debió que pasara tanto tiempo para alcanzar la unificación?

—Hubo varios motivos. Hace exactamente 17 años que no se concretaba este hecho. Pero no hubo un distanciamiento, sino opiniones y criterios dispares, e hizo que cada uno agarre por su lado. A raíz de la decisión del Secretariado Nacional, encabezado por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, se han normalizado más de cincuenta regionales y ahora nos toca a nosotros.

—¿Cómo fue el proceso para decidir la composición actual de las autoridades?

—Esta unidad va de la mano con que todos nos pusimos los pantalones largos y dijimos ¿qué hacemos dispersos? Como dice nuestro himno nacional (sic): "todos unidos triunfaremos". Este fue el punto principal, dejando de lado simpatía y antipatía porque para lograr la unidad no es necesario ser amigos. No tenemos que ser todos amigos, sino tener un mismo criterio y horizonte que es la mejor calidad de vida de los trabajadores.

Las nuevas autoridades de Delegación Regional La Plata de la CGT reunidos con Axel Kicillof





—El sexteto que asumirá en la delegación platense estuvo reunido con Axel Kicillof, ¿con qué sensaciones se quedaron tras el encuentro?

—Encontramos muy buena predisposición del gobernador. Con un criterio de trabajar con el movimiento obrero. Que concurra el gobernador a la asunción de las autoridades es histórico y sin precedentes. Es algo que jamás sucedió. Realmente yo no tenía un concepto formado sobre Axel, a raíz de que no había tenido una charla, un intercambio de ideas o un parámetro de esta naturaleza.

—¿Y ahora tiene concepto formado?

—Quedé y quedamos convencidos con su posición. La imagen que yo rescaté de Axel es que quiere estar insertado en el peronismo. Nos recibió hora y cuarto en la Casa de Gobierno. Después, dejemos atrás las simpatías, antipatías, lo que fuese, porque hay que mirar para adelante. Si miramos atrás podemos encontrar una baldosa floja, tropezar y caernos. Hoy el peronismo no está para eso, está para gobernar y sacar al país de esta situación y así darle una mejor calidad de vida a los que menos tienen.

—¿Qué planes siguen después de la charla con el gobernador?

—Nos pusimos a disposición para apoyarlo abiertamente, no tenemos problemas. Simplemente queremos que, a futuro, el movimiento obrero sea respetado. Nada más. Y que cuando agarren la lapicera para la confirmación de las listas, también nos respeten.

—¿Se lo plantearon a Kicillof?

—Se lo dijimos al gobernador. A mí me gusta ser frontal. Queremos que el movimiento obrero recupere el lugar perdido. En las anteriores elecciones fue designado como legislador el compañero Omar Plaini (Canillitas), con el cual tengo el mayor de los respetos, pero no es de la sección. Cómo que cayó en un paracaídas. Hoy dejamos de lado hasta eso, nos olvidamos de eso y vamos por la unidad. Vamos por un peronismo unido.

—¿Le gustaría volver a ser candidato a legislador?

—Yo en lo personal no quisiera competir, ya tengo bastantes años. Pero sí lo que dijimos al gobernador es que vamos a hacer respetar lo que le corresponde al movimiento obrero. Después discutiremos en una mesa de la CGT. En mi caso, la intención estuvo, ya cumplí con el movimiento poniendo el pecho a la bala cuando sabíamos que no íbamos a llegar.

—¿Cómo es la relación con el PJ de la Provincia?

—Tratamos de consensuar y llevarnos bien con todos quienes tengan ideología peronista, que quede claro: ideología peronista. Desde todo punto de vista, estamos convencidos de que el peronismo es la salvación del país. Hoy por hoy, estamos viviendo estos cimbronazos. Pero tampoco olvidemos que tuvimos dos años de pandemia, un problema que no estaba contemplado en la mente de nadie.

—¿El peronismo está en condiciones de mejorar la situación?

—Yo estoy convencido de que vamos a salir adelante pero en tanto y en cuanto exista el diálogo, que los políticos no ignoren a los gremios. Porque nosotros somos históricamente la columna vertebral del peronismo. En la última elección fuimos ignorados y eso no lo vamos a permitir. Nosotros estamos en el cuerpo a cuerpo con la gente, no vivimos en una burbuja. En plena pandemia acompañamos día a día a los afiliados. Nadie puede decir le faltó un medicamento ni una respuesta. Entonces que le den valor a eso, que le den valor a los gremios, a la militancia gremial.

Héctor Nieves junto a la Secretaria General de UPCN provincia, Fabiola Mosquera

—¿Cómo se está desarrollando el liderazgo dentro de UPCN Provincia luego de la partida de Carlos Quintana?

—Nos encontramos con una responsabilidad inmensa ante la partida de Carlos, pero me encontré como una gran mujer, una gran persona, que es Fabiola Mosquera y que se puso el gremio al hombro. Está demostrando con hechos la capacidad conducirlo, es un orgullo para UPCN. Es un hecho histórico: es la primera vez que una mujer conduce la organización en la provincia.

—¿Existieron discrepancias en que la conducción la tomase una mujer?

—Fabiola fue la Secretaria Adjunta de Carlos Quintana: le correspondía a ella, no hay historia. Al que le gusta, le gusta y al que no, la puerta abierta. No retenemos a nadie. Está bueno que se inserten las mujeres en el movimiento obrero. Olvidémonos de ese machismo histórico, ya está. El mundo está innovando.