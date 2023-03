A pesar de la intensa actividad pesquera que existe al borde de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), el Gobierno asegura que desde 2020 no hubo intromisión de buques sin permiso dentro del área del mar en donde la Argentina es soberana. De acuerdo a las autoridades nacionales, eso se explica por el sensible aumento en las multas aplicadas, de unos 10 millones de pesos hace algunos años al equivalente a un rango de 3 a 6 millones de dólares en la actualidad, junto con otras sanciones, y a las tres capturas de buques que estaban haciendo pesca ilegal durante el 2020.

La ZEE alcanza hasta la milla 200 contando desde la línea de costa. Hasta allí, la Argentina tiene soberanía exclusiva y excluyente de la totalidad de los recursos pesqueros. Más allá de ese límite, hay actividad de buques europeos y asiáticos en lo que se denomina aguas internacionales, de acuerdo a la Convención Internacional del Derecho del Mar, de la cual Argentina es parte, y también según la propia ley local. En aguas internacionales, los países dejan de tener soberanía exclusiva sobre los recursos.

Controles

"Todos los esfuerzos del Estado nacional están puestos en cuidar los recursos que nos pertenecen, que son aquellos que están dentro de la ZEE. Para lograr este objetivo, tenemos 25 imágenes satelitales diarias que la Conae le pasa a nuestra Prefectura, contamos con dos aviones para sobrevolar la milla 200 y buques, algunos de última generación, tanto de la Armada como de Prefectura. Además, están los radares, a bordo y en tierra. El conjunto de esa información lo nuclea la Prefectura. Ante un cruce ilegal, se apresa a la embarcación, se le da destino hacia al puerto más cercano y ahí comienza un sumario administrativo por la contravención de pescar sin permiso argentino", explica a este diario Carlos Liberman, subsecretario de Pesca de la Nación.

El Gobierno capturó en 2020 tres buques en la milla 199, dos chinos y uno portugués. Desde aquel momento a la fecha no se han registrado incidentes de cruce ilegal con fines de pesca. Para Liberman, "la modificación de las sanciones, que incluyen que el infractor pague todos los gastos en los que el Estado incurre para la captura y el decomiso o compensación por el equivalente de la mercadería en bodega, junto a las capturas de 2020 fueron señales muy contundentes".

La milla 200

"Por supuesto que hay buques operando en la milla 201, pero lo hacen en aguas internacionales, en donde Argentina no tiene jurisdicción. Si Argentina saliera a apresar ilegalmente buques, estaríamos en un conflicto muy severo con la ley y con los países de procedencia de esos buques. Se trata de una convención internacional que limita la soberanía de todos los países del planeta. Nosotros damos total prioridad al control sobre nuestros recursos, pero no podemos ir más allá de eso porque no nos acompaña ni el derecho internacional ni la propia ley de pesca", indica Liberman.

Ante la consulta de este diario sobre si es común es que haya tanta actividad en el límite de la ZEE de un país, Liberman sostiene que "es algo habitual tanto en el Atlántico como en el Pacífico porque la convención del mar define que son aguas libres".

--¿Le parece preocupante esta situación en donde se produce un daño a los recursos nacionales, dado que el mar es uno solo, y la Argentina no tiene herramientas para intervenir?

-- La mayor parte de nuestros recursos pesqueros nunca salen de la milla 200. Por ejemplo, el langostino, que el principal generador de divisas en el sector y que explica más de la mitad de las exportaciones pesqueras, está enteramente dentro de la ZEE, al igual que casi la totalidad de los productos que se ven habitualmente en las pescaderías. Sí ocurre que con el calamar hay dos de las cuatro especies con las que contamos que efectivamente salen de la milla 200. El país también ha liderado acciones internacionales para tratar de mitigar esta situación. De hecho, el año pasado en la OMC se aprobó una limitación a los subsidios económicos que reciben las flotas en alta mar para llevar adelante la actividad de “pesquerías lejanas”. Esto fue acompañado por Estados Unidos, China y Europa. También se estableció restricción a los subsidios para buques que tengan antecedentes de pesca ilegal.

--¿Esto puede tener impacto de mitigación en un mediano plazo?



-- El conjunto de los países tiene que ratificarlo en sus respectivos congresos. Lo que va a terminar pasando es que va a tener un impacto en términos de competitividad, porque la eliminación de los subsidios podrá en dificultad de costos a los buques que operan en aguas internacionales.