La titular de AySA, Malena Galmarini, descartó la posibilidad de que el ministro Sergio Massa se presente como candidato en los próximos comicios de octubre. Explicó que “mientras sea ministro de Economía, no puede” postularse a ningún otro cargo porque, afirmó, “todavía está caminando sobre las brasas” y “no está pensando” en candidaturas.

"Sergio tiene en claro que no puede ser candidato a Presidente mientras sea ministro de Economía", afirmó la funcionaria que, además, es pareja del titular del Palacio de Hacienda.

Durante una entrevista por radio La Red en la que fue consultada por las aspiraciones políticas de Massa, Galmarini sostuvo que él “todavía no lo piensa” y que tampoco es un tema "que esté todo el tiempo en su cabeza".

"Le entregaron el ministerio de Economía en una situación paupérrima, la gestión del (exministro de economía) Martín Guzmán fue muy mala en todo sentido. Generó un acuerdo con el FMI muy difícil de cumplir y no pudo resolver algunas cuestiones estructurales. (Massa) todavía está hoy caminando sobre las brasas. No está pensando mucho si puede o no ser candidato", explicó.

En este sentido, la funcionaria destacó la decisión del ministro para para priorizar esa función por sobre cualquier otra pretensión: “No hay muchos que tengan el coraje, la valentía y la pasión por la patria como la que él está poniendo para a hacerse cargo de esta situación del país”, ponderó.

“Sergio no deja de tener diálogo con nadie, de proponer las cosas que hay que hacer y tomar las opiniones de todos. La gestión es de un Frente y tiene muy claro que la unidad nos va a llevar a ganar las elecciones que vienen", subrayó.



Además, Galmarini llamó a "remar en equipo" dentro de la coalición gobernante y trabajar para que la "Argentina salga adelante", y aseguró que “la relación de Sergio con Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) es de muchísimo respeto mutuo".



Por otra parte, la funcionaria ratificó su candidatura a intendenta en Tigre y aseguró que están trabajando para "pensar en esa ciudad del futuro". "Queremos continuar con lo bueno y hacer lo que hay que hacer para que Tigre se transforme de nuevo en el orgullo que fue para los tigrences", remarcó