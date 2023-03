El libro de los récords Guinness reconoció al canadiense The Weeknd como el cantante "más popular del mundo", tras haber quebrado dos nuevas marcas.

Según lo informado oficialmente, el último 20 de marzo, el intérprete de éxitos como Starboy, Blinding Lights y Take My Breath se convirtió en el artista con mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify, con 111,4 millones; así como el primero en alcanzar esos 100 millones de oyentes en la mencionada plataforma de streaming.

En esta línea, la publicación aseguró que "ningún otro artista se le acerca", al precisar que la cantante Miley Cyrus ocupa el segundo lugar con 82,4 millones oyentes. Le siguen Shakira (81,6 millones), Ariana Grande (80,6 millones), Taylor Swift (80,2 millones), Rihanna (78,5 millones) y su rival masculino más cercano, Ed Sheeran (77,5 millones).

La colaboración con Ariana Grande, una de las razones del éxito

Las cifras de streaming de The Weeknd incrementaron tras el exitoso lanzamiento del remix de la canción Die For You, sencillo del álbum Starboy publicado en 2016, que realizó junto a su amiga y colega Ariana Grande y que se viralizó por TikTok.

El tema alcanzó el puesto número uno de la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en el séptimo número uno tanto para Abel Tesfaye (su nombre de pila) como para Grande.



Fue la cuarta colaboración del dúo, tras Love Me Harder (2014), Off the Table (2020) y el remix de Save Your Tears (2021).



The Weeknd agregó una segunda fecha en River

The Weeknd sumó un nuevo show en el estadio River Plate de Buenos Aires para el jueves 19 de octubre, tras haber agotado en apenas cinco días todas las localidades para la presentación del 18 de ese mes, en el marco de su gira mundial "After Hours Til Dawn". Las entradas para la nueva fecha salieron a la venta el miércoles 15 de marzo pasado, por la página web de All Access.

Se tratará del regreso del exitoso intérprete a seis años de su única visita al país en el marco de Lollapalooza Argentina, quien en esta ocasión presentará sus dos últimos discos de estudio, After Hours, de 2020, que no pudo mostrar en vivo al público por la pandemia de coronavirus, y Dawn FM, de 2022.



Bajo el título "After Hours Til Dawn", la gira del músico promete una impactante puesta a nivel escénico, con una propuesta inmersiva que por momentos apelará a elementos teatrales, combinados con otros pasajes más intimistas, lo que conformará un gran acto conceptual.

Cómo comprar las entradas para ver a The Weeknd en Argentina

Los tickets para el concierto de The Weeknd del jueves 19 de octubre en el estadio de River (Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, Ciudad de Buenos Aires) están disponibles en el sitio AllAccess.

De acuerdo con la ticketeadora oficial, las entradas se pueden abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express y en hasta 24 cuotas con interés con todos los bancos.

El precio de los tickets se definió de la siguiente manera:

Platea alta Sívori: $15.000 + cargos del servicio



+ cargos del servicio Campo general: $20.000 + cargos del servicio

+ cargos del servicio Platea media Sívori: $22.000 + cargos del servicio

+ cargos del servicio Platea alta: $27.000 + cargos del servicio

+ cargos del servicio Platea preferencial: $40.000 + cargos del servicio



+ cargos del servicio Campo delantero: $40.000 + cargos del servicio

