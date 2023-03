En noviembre del año pasado se había anunciado que el artista canadiense The Weeknd volvería a la Argentina con su gira After Hours Til Dawn. El show inicialmente estaba programado para el viernes 13 de octubre de 2023 en el Hipódromo de San Isidro. Sin embargo, en las últimas horas hubo una reprogramación: The Weeknd se presentará el miércoles 18 de octubre en el Estadio de River Plate.

Ésta será segunda visita al país, con una gira de doble presentación para sus discos After Hours (2020) y Dawn FM (2022) y una apuesta visual que toma elementos de las artes escénicas.

Dónde y cuándo comprar las entradas para el show de The Weeknd

Las entradas podrán adquirirse en una instancia de preventa exclusiva para clientes BBVA a partir del miércoles 8 de marzo a las 10hs (por 48 hs o hasta agotar stock), que luego dará paso a la venta general a partir del viernes 10 de marzo a las 10. El único medio oficial de venta en ambos casos es AllAccess.com.ar.



Cómo será el show de The Weeknd

El primer tramo de esta gira -su primera gira de estadios- encontró al artista de pop presentándose con su show más ambicioso hasta la fecha por su Canadá natal y Estados Unidos. El tour propone una apuesta inmersiva que toma elementos del teatro y las artes escénicas para regalar una experiencia con momentos de noche de club, así como otros momentos más conceptuales, de una intimidad más despojada.

El tour es además el primero en integrar tecnología 3.0: The Weeknd tiene a la plataforma de blockchain Binance como sponsor del tour, con quienes ha lanzado una colección exclusiva de NFTs para la ocasión, así como merchandising diseñado de forma conjunta.