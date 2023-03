El último encuentro del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sigue generando, por estas horas, nuevos cruces en el Frente de Todos. Después de que la CGT y las cámaras empresarias acordaran aumentos de 26,6%, con revisión en julio próximo, para llevar el valor de referencia a $87.987 en junio, con el apoyo de la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, varios sectores disidentes salieron a señalar la insuficiencia de lo acordado y volvieron a levantar la bandera del aumento por suma fija.



Entre quienes cuestionaron el resultado del encuentro está el secretario adjunto de SMATA, Mario “Paco” Manrique, que denunció que durante el Consejo pidió hacer uso de la palabra, pero se le negó. El sindicalista definió este viernes por AM750 la reunión como una “obra de teatro” y acusó a Olmos de mentirle a la gente diciendo que fue un buen encuentro.

“Yo fui crítico. Yo di mi parecer hasta que me explicaron que no podía hablar. Yo lo que planteaba era que no podemos medir el aumento de manera porcentual. No es lo mismo el 100 por ciento de un salario de 150 mil pesos que uno de 50. Es un país donde la canasta básica supera los 160 mil pesos. Después de ahí pasó lo que pasó”, señaló por La García Manrique.

Por eso, agregó: “Estamos equivocados. Porque no estamos discutiendo salarios mínimos, estamos discutiendo planes sociales. Los compañeros de los planes sociales deben tener su ámbito de discusión. Un ámbito aparte donde se discutan sus necesidades. No en el Salario Mínimo. Porque cuando Funes de Rioja habló de representatividad, eso podría cuestionar su representatividad”.

Así, el sindicalista dijo que en el Consejo “tendrían que estar pequeños y medianos comerciantes, industriales, gente que tiene que ver con el salario mínimo”. Y dijo: “A mí me molesta cuando a la gente le queremos disfrazar las cosas. Cómo no va a valorar (Kelly Olmos) el Consejo del Salario si era una obra de teatro. Cómo no va a valorar algo que está armado”.

“¿Qué negociación va a haber? Vas a discutir salario con tu patrón, te sentás en el escritorio y decís que querés el 102 por ciento, y el patrón te dice que está de acuerdo. Te quedás con la sensación de que pediste poco. Eso no pasa. Pero sí pasa en el Consejo del Salario. Algunos tiran la propuesta y están todos de acuerdo”, finalizó.