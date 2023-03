"Sabía que Macri no iba a ser candidato, no me sorprende. Es inviable", expresó Juan Grabois

Una de las primeras voces fuera del espacio de Juntos por el Cambio que se refirieron al anuncio de Macri fue la de Juan Grabois, líder del Frente Patria Grande, quien en diálogo con Futurock.fm dijo no estar sorprendido por la decisión del expresidente. "Sabía que Macri no iba a ser candidato, no me sorprende. Es inviable", dijo.