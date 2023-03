El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, negó que la desnutrición haya provocado la muerte, el domingo 26 de marzo, de una beba de un año de edad, integrante de la Comunidad indígena Misión Chaqueña.

“Desmiento que (la muerte) haya sido por desnutrición, el peso de la niña estaba dentro de los parámetros normales", sostuvo el funcionario en declaraciones a Multivisón Federal. Agregó que la nena "Tenía un cuadro de gastroenteritis, diarrea, luego entró en respirador, tuvo insuficiencia renal, cardíaca y luego desgraciadamente falleció”.

Tanto Mangione como el gerente del Hospital de Embarcación, Facundo Orosco, salieron a negar el bajo peso de la criatura. Cuando Salta/12 le consultó sobre mayor información respecto del estado de salud de la niña con anterioridad y los controles médicos a los que había accedido, Orosco afirmó que no daría más información en tanto “el ministro ya habló del caso”. Misión Chaqueña está dentro de la jurisdicción municipal de Embarcación, en el departamento San Martín.

Por el momento, el motivo del deceso se encuentra en investigación. Mangione descartó que sea dengue, ante la sospecha que surgió por el brote que hay en el norte provincial. “Tenemos 39 casos y solamente dos personas internadas”, dijo por su parte Orosco a Salta/12, al indicar que para la zona esa cantidad de casos es baja.

Respecto de la muerte de la nena del Pueblo Wichí, Mangione dijo que causa preocupación “que utilicen de mala manera la vida y sobre todo de los chicos”, en referencia a las afirmaciones de que estaba desnutrida.

Sin embargo, el ministro reconoció que hay casos “que pasan y no podemos salvarlos, pero eso me preocupa muchísimo y les garantizo que me quita el sueño pelear por esto. Nos va a llevar tiempo, es un sistema que viene devastado hace muchísimo tiempo”, añadió.

Ausentismo docente y 80% de camas ocupadas

El último parte epidemiológico de la provincia indica que en Salta se registraron, hasta el domingo pasado, 2.143 casos de dengue. De ese total, 824, casi el 40% del total de casos registrados, se detectó en el departamento Orán.

La situación empezó a afectar al Ministerio de Salud pero también al de Educación.

El secretario de Salud de la provincia, Adrián Rúa, dijo en Radio Nacional Salta que actualmente el 80 por ciento de las camas del Hospital San Vicente de Paul (ubicado en Orán, ciudad cabecera del departamento del mismo nombre), se encuentran ocupadas con pacientes que padecen dengue moderado a grave.

En caso de que se precisen más camas, el médico indicó que se espera poder ocupar las que se encuentran en otros hospitales cercanos a este área operativa, que deberán recibir las derivaciones. El problema es que el San Vicente de Paul es el hospital de referencia del norte provincial, dado que cuenta con mayor cantidad de especialidades por sobre los demás nosocomios.

Rúa añadió que como plan de contingencia se prevé la instalación de hospitales de campaña ante el crecimiento de los casos. Indicó que otro de los puntos que puede complicar la atención en el Hospital, es que el personal también se está enfermando.

Es lo que está ocurriendo en el ámbito de la educación, como lo muestra esta comunicación oficial a la que tuvo acceso este medio. "La Dirección de la Escuela N° 4139 Osvaldo Pos, se dirige a usted y por su intermedio ante quien corresponda a los efectos de informar la situación sanitaria del establecimiento ante la enfermedad producida por el mosquito Aedes aegypti; razón por la cual el personal nombrado hace uso de licencias médicas; imposibilitando cumplir con la función de enseñanza ya que no se cuenta con personal docente suficiente para cubrir las necesidades escolares". La comunicación menciona a 21 personas que se desempeñan en el establecimiento (la mayoría dedicados a la enseñanza), que están con esta licencia.

El Ministerio de Educación sostuvo que "El ausentismo es alto solo en ese establecimiento".

Pedido de suspensión de clases

Ante este cuadro, los docentes autoconvocados de la Asamblea Provincial en Orán, iban a reunirse ayer para determinar los pedidos a elevar ante el problema actual.

Josefa Cardozo, integrante de ese espacio y candidata a concejala por el Frente de Izquierda, dijo a Salta/12 que se evalúa solicitar la suspensión de las clases ante el nivel de ausentismo, pero también para que quienes no se hayan enfermado, se conviertan en promotores de la salud.

Al hablar del ausentismo indicó que en la escuela 4273, en la que se desempeña, las personas que se ocupan del mantenimiento y limpieza de la escuela se encuentran con dengue "y ya hay varios docentes con síntomas". Afirmó que se estima que hay 150 estudiantes contagiados sobre 700 que asisten al establecimiento.

"Otro problema que tenemos es que los docentes tenemos solamente 15 días al año por enfermedad común. Y si nos agarra dengue tenemos por lo menos siete días", sostuvo Cardozo al indicar que esto presupone que se queden sin demasiados días en caso de volver a enfermarse. "Por ahora en las escuelas estamos con espirales y repelentes para evitar contagiarnos", dijo.

Por el momento, desde el Ministerio de Salud se descartó la posibilidad de suspender las clases en medio del brote que hay en Orán.