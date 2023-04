Desde Termas de Río Hondo

Se acabaron las especulaciones, los análisis y los balances que dejaron las dos jornadas previas a la largada del Gran Premio Michelín de la República Argentina, válido por la segunda fecha del calendario del campeonato del mundo de MotoGP. Con las respectivas clasificaciones consumadas y corrida la carrera de sprint de la división mayor -en la que se impuso el sudafricano Brad Binder (KTM)-, los pilotos que lideraron la jornada partirán este domingo en las primeras posiciones de la grilla de partida. En el MotoGP, que se lagará a las 14, el honor fue para las Ducati, con el español Alex Márquez a la cabeza, seguido por los italianos Marco Bezzecchi y el campeón vigente, Francesco Bagnaia.

A la jornada de este sábado en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, que comenzó con el contacto de varios pilotos con el público en el espacio denominado Hero Walk, ubicado a un costado del Paddock frente al Museo del Automóvil, no le faltaron condimentos. Es que los resultados de las tandas clasificatorias cambiaron las expectativas y las especulaciones con la pole lograda por Alex Márquez (Ducati), hermano del seis veces campeón del mundo, Marc Márquez (Honda), ausente por lesión en esta cita del campeonato.

No había arrancado bien Alex la jornada, ya que tras una caída en primera tanda de clasificación se le prendió fuego la parte baja de su Ducati. De la caída se levantó con impulso y eso le permitió finalmente quedarse con la pole position con un registro de 1:43.881. "Estoy muy contento. La Q1 fue muy difícil con los neumáticos de lluvia, no estaba muy convencido de estar con los secos, estaba demasiado mojado", comentó Márquez tras conseguir su primera pole en la Argentina, algo que no lograba desde el Gran Premio de Malasia 2019, cuando corría en Moto2. Luego, respecto a la caída, agregó: "Cometí un error en la penúltima curva intentando adelantar a Mir. Después tuvimos el problema con la moto, con el fuego, así que no fue fácil porque en la Q2 con estas condiciones sólo teníamos una moto".

Los neumáticos

"He hecho todo lo que he podido con los neumáticos de lluvia. Más tarde, cuando entré, dije que no había tiempo para cambiar, pero cambiamos a los slicks con la puesta a punto de mojado y funcionó", explicó Márquez luego de consumada la pole. Cada equipo recibe por carrera un juego de 27 neumáticos (15 delanteros, 5 de cada compuesto: blando, medio y duro); 12 traseros (7 blandos y 5 duros), aunque solo pueden utilizar 22, provistos por Michelín, sponsor principal del Gran Premio de la República Argentina. "Este tipo de competencias son claves para medir tanto la tecnología como los compuestos de nuestras cubiertas. Las carreras no sólo nos brindan muchísima información sino que encima es una información que nos llega rápido", le explican a Página/12 Carlos Spinazzolla, responsable de producto y Nicolás Konsol, gerente de marketing de la firma de neumáticos, y agregan: "En este fin de semana hemos entregado 1100 cubiertas a los equipos", que son las que se utilizan en los tres días de actividades.

Las pole position

Detrás Márquez en el MotoGP, se ubicaron el italiano Marco Bezzecchi (Ducati), a 0.172; el italiano y campeón vigente de la categoría, Francesco Bagnaia (Ducati), a 0.858; mientras que completaron los seis primeros lugares el italiano Franco Morbidelli (Yamaha), a 2.101; el español Maverick Viñales (Aprilia), a 2.355 y el francés Johann Zarco (Ducati), a 2.582. Uno de los datos llamativos de la jornada fue el último lugar en la grilla del piloto oficial de Honda, Alex Rins, que quedó a 4.813 del poleman.



En la categoría Moto2, la pole quedó en manos del español Alonso López (Boscoscuro), con un tiempo de 1:42.472; mientras que Moto3, partirá desde el primer lugar de la grilla el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), con un registro de 1:48.597.

MotoGP e IndyCar

Entre el gran movimiento que genera el MotoGP en la región, se destaca la presencia de turistas extranjeros, entre ellos una gran mayoría brasileña. "En los últimos años se ha incrementado la recepción de fanáticos del extranjero, que es uno de los objetivos que nos proponemos", dice el santiagueño Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Inprotur, en rueda de prensa. "Brasil es el principal emisor de turistas y allí es donde trabajamos. Ese trabajo impacta no sólo en Santiago sino en todo el norte argentino. El MotoGP es uno de los eventos mundiales más importante que tiene la Argentina, porque nos permite cuantificar y cualificar el impacto económico", agrega.

Otro evento internacional cuyo nombre comienza a tomar fuerza en estas tierras es el IndyCar Series, que podría llegar al país el año próximo. "Estamos haciendo muchas gestiones y estamos muy bien encaminados. Si tuviéramos que hacer una hipótesis, diría que para 2024 o 2025 podríamos llegar a tener MotoGP en el primer semestre e IndyCar en el segundo. Estamos inmersos en un proceso de gestión y relacionamiento para que esta idea pueda concretarse", admitió el funcionario.

Argentina ya tiene un piloto en esta clásica categoría del automovilismo estadounidense: Agustín Canapino, quien integra el equipo Juncos Hollinger. Las gestiones pasan por convencer al presidente y al CEO de Penske Entertainmet, propietaria de IndyCar, para que se animen a sacar el evento de los Estados Unidos hacia la Argentina como ocurrió allá por el año 1971 en la ciudad de Rafaela.