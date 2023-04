El senador nacional por Neuquén Oscar Parrilli aseguró este lunes que no descarta la posibilidad de ir a unas PASO en el Frente de Todos. El comentario surgió tras haber sido consultado por los dichos del presidente Alberto Fernández, quien desde hace meses sostiene la posibilidad de competir en una interna, a pesar de los reclamos del ala kirchnerista del espacio.



Además, Parrilli cruzó a algunos “medios de comunicación y dirigentes de la oposición” que “están cenando en el desayuno” al creer que las elecciones de este año ya están cerradas. A ellos, les advirtió: “No está dado ningún resultado todavía. Somos el sector político que mayor representatividad tiene en Argentina”.

“Tenemos una conductora con claridad, con ideas, que estudia, que piensa, y que tiene la claridad de poner por delante muchas cosas de las que van a venir”, dijo en declaraciones a la AM750.

En este sentido, aclaró que "las PASO son una herramienta" y no descartó que el peronismo dirima candidaturas en una elección interna. "Es un tema que está sobre la mesa. Hay que discutirlo y ver si llegamos con una fórmula única o lo vamos a definir”, sinteizó.

De todos modos, para Parrilli el Frente de Todos “tiene que reclamar que termine la proscripción”. “Me quiero sumar a la convocatoria del PJ de la Provincia que convocó a una movilización a la Corte”, puntualizó.

La fortaleza de la democracia

En este contexto, Parrilli aseguró que “la fortaleza está en la democracia” y “no en el Gobierno”. Por eso, enumeró: “La violencia no tiene que ser parte como una herramienta de acción política. No tiene que haber proscripciones en la vida democrática. Y no tiene que haber fraudes”.

“De estos principios, hay dos que se están rompiendo. A Cristina la quisieron matar y ahora no quieren investigar quienes fueron los autores intelectuales. En segundo lugar, algunas fuerzas están convalidando esta condena ilógica e irracional y con un manejo de la justicia como un pelotón de fusilamiento”, lanzó.

Y finalizó en tono crítico y en el marco de un juicio político que sigue avanzando en el Congreso: “Hay un grupo de jueces y fiscales, empezado por la Corte, que está al servicio de una estructura política como es el macrismo”.