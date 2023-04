Jey Mammón dio una segunda entrevista luego de las acusaciones de abuso sexual infantil en su contra y volvió a negar haber tenido un vínculo con Lucas Benvenuto cuando tenía 14 años. "Soy un pelotudo porque lo cuido y lo cuidé. Hasta este momento lo estoy cuidando", aseguró el conductor en diálogo con A24 respecto al denunciante. Y completó: "No abusé, ni abusaría jamás en mi vida".

Respecto a la condena social que desencadenaron los señalamientos en su contra, Mammón aseguró: "No sé si se va a revertir esta imagen monstruosa". De todas maneras, se mostró optimista con relación a su continuidad en los medios y consideró que su carrera artística "no está terminada" y no se ve como "un muerto social".

Al contrario de lo que sostuvo en el descargo publicado en redes sociales a las pocas horas de conocida la acusación -dónde Jey reclamó que se haga un juicio por la verdad para demostrar que no es culpable- en esta oportunidad sostuvo: "No siento la necesidad de explicarle a nadie mi inocencia".

También se mostró ambiguo sobre cómo va a gestionar el tema legalmente. "Humanamente, decidiría no hacer nada, pero si los abogados me dicen 'anda por acá', los seguiré a ellos (...) voy a ver que es lo que hago, porque no es solo defender mi honor, sino también pensar en él", agregó.

El músico recapituló nuevamente cómo conoció a Lucas e insistió con que no se fueron justos de la fiesta en la cual se vieron por primera vez. Sin embargo, sembró la duda de si el joven denunciante "tenía 16 o 17" cuándo comenzaron un vínculo. "No lo recuerdo, a mí no me cambia porque entramos en un debate moral de hace 14 años", completó.

¿Qué denuncia Lucas Benvenuto?

Lucas Benvenuto, un joven de 30 años, denunció a Jey Mammón por abuso sexual, delito que presuntamente habría ocurrido cuando él era menor de edad.

Según contó, él y Mammon tuvieron una relación que duró varios años. "Él tenía 32 y yo 14", detalló en el programa A la tarde (América). Allí también mencionó que hacía un año y medio había hecho la denuncia ante a Justicia, pero que el músico había sido sobreseído.

La acusación judicial contra el conductor, realizada en 2020, detalla que ambos habían mantenido un vínculo en 2006. La causa se cerró en 2021, luego de que el juez de instrucción, Walter Candela, y el fiscal Patricio Lugones consideraran que la acción había prescripto por el tiempo transcurrido.

Sobre este punto, hay diferencias entre los jueces. Si bien hay dos reformas en el Código Penal, en 2011 y 2015, para este tipo de delitos, hay interpretaciones cruzadas acerca de qué sucede en el ámbito judicial con aquellos abusos que previo a esos años.

Benvenuto hizo su denuncia pública luego de que Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición de Gran Hermano de 2001, fuera detenido como sospechoso de integrar una organización dedicada a la explotación sexual y la corrupción de menores.

