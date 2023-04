“Ayer soñé que tu igualdad era reconocida hoy y hoy desperté sabiendo que otro sexo es quien domina el mundo” cantan a coro Laura y Andrea en su último lanzamiento: el tema “Ay mujer”. Esta canción nace como un manifiesto de género con el que Kalop se planta y grita que ha vuelto al ruedo y que ha vuelto con toda la garra y energía para triunfar y hacer oír su mensaje, y retorna con la compañía y apoyo de la reconocida Andrea Echeverri, uno de los más grandes iconos del rock colombiano. Buscan llevar un mensaje de unión entre todas las mujeres, sin importar edad ni nacionalidad.



El single cuenta con un videoclip –dirigido por Sergio Mantilla y Manuel Velasquez, y realizado por la productora audiovisual M.O.R– de cinco días de rodaje en el corazón de la selva y muestra la belleza del río Amazonas. Lleno de colores y vida, el clip retrata la multiculturalidad de las mujeres colombianas.

En su feat con la integrante de Aterciopelados (emblemática banda de rock alternativo que cuenta ya con más de treinta años de trayectoria), Laura declara que habla por cada mujer que admira, y relata que esa parte de la canción la escribió para su madre y su abuela, "siento que son dos referencias muy fuertes en mi vida. Mi abuela quedó viuda muy joven y siempre se mantuvo firme y hermosa, defendiendo su posición, y mi madre igual, nosotros vivimos en una familia donde la mujer es muy poderosa, la figura de la mujer siempre ha estado como abanderada y tomando el liderazgo”, cuenta.

Otras mujeres que admira dentro de su mismo rubro son Natalia Lafourcade (cantante que ella creció escuchando), Kany García y Laura Pausini: “fíjate que son todas artistas que me entusiasman porque han podido defender su arte con sus voces, sus guitarras y sus mensajes” dice. En Colombia son cada vez más las mujeres en ámbitos musicales, en el underground nombres como La Muchacha o Briela Ojeda comienzan a retumbar con vigor.





El universo musical de una artista colombiana en ascenso

Laura Kalop es una cantautora que se caracteriza por llevar en cada una de sus canciones a su tierra natal y todo lo relacionado a ella, como su familia y sus costumbres. Estuvo sumergida en el mundo de la música desde muy chica, una de sus grandes influencias es la música andina colombiana ya que su padre pianista se lo ha inculcado desde la cuna, y gracias a esto, el interés sonoro de una pequeña Laura empezó a despertar. Su trabajo es una mezcla entre diferentes sonidos del góspel, R&B, soul y pop; creció cantando también obras de artistas como Mariah Carey, Whitney Houston, Aretha Franklin, entre otras.

Su primer disco es el homónimo “Laura Kalop” lanzado en abril de 2011 y cuenta con 10 canciones. Su voz dulce y melancólica narra historias de amor (y desamor), habla del miedo al fracaso amoroso y retruca apostando al cariño, usando su voz como arma. Un melódico viaje pop por los sueños de la cantante, siempre mechados por el folklore de su país.

Luego, en 2016 lanza “Raíz”, su segundo LP, donde se adentra en la zona andina de su país y compone estas trece canciones en las que le rinde honor a su su historia. En "Coplas de mi tierra" entona: “yo te canto con orgullo esta copla colombiana, esta coplita que encierra todo el aire y el sabor de mi tierra cuando canta el turpial y el ruiseñor”.

Después de muchos años alejada de su carrera como cantautora, un día Laura se despertó con la letra de esta canción en la mente: “yo venía de cuatro años de estar en pelea con mi música después de ser madre. Quedé embarazada estando en la mitad de mi carrera y cuando me enteré de que iba a ser madre pensé 'hasta aquí llegué, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, es muy complicado' dice. En ese momento Laura le cerró la puerta a la idea de ser artista y se dedicó únicamente a maternar, cuenta que “lloraba y lloraba, no podía ni oír mi música”.

Fue durante el encierro que pudo volver a conectar con la guitarra, tocar un rato y así fue que como un flechazo, recordó lo mucho que ama la música y en particular la que ella era capaz de componer y pensó: “tengo que volver renovada y fortalecida” ¿y qué mejor que volver con la fuerza y alegría que brinda un hijx?. Si bien “Ay Mujer" no fue lo primero de su material que vió la luz, fue una de las primeras ideas en gestarse.

Así fue que Laura tomó carrera y dió el salto hacia una de sus principales pasiones. En el 2022 lanzó su EP “Koraje”, que cuenta con éxitos como “Algún Buen Día”, ella siempre se declara con canciones y con esta realmente se declaró románticamente ante alguien, “es real que alguna vez fui con mi guitarra a cantarle esta canción, golpee su puerta y se la canté, ¿saben que dijo? ¡nada! qué horror” dice en su showcase en Argentina, entre risas.

Ese mismo año lanza también su single “Chocolate” que supera las 583.000 visitas en Youtube y las 103.000 en Spotify.

En el 2023 estrenó “Soy de Acá”, una canción que compuso para honrar y valorar al calor de su pueblo. La artista actualmente está trabajando en su próximo disco que trae sonidos de toda la cultura latinoamericana y que saldrá en mayo. También está produciendo una gira por Argentina y Uruguay donde planea presentar su último single y todos sus éxitos.