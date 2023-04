El despliegue de gendarmes en el Conurbano siempre estuvo teñido por la pelea entre el Presidente y la vice, pero en sordina. Hasta que dos personajes claves destaparon por completo las trompetas para que sonaran bien fuerte. Por Alberto Fernández, Aníbal ídem, ministro de Seguridad. Por Axel Kicillof (es decir, por CFK) el jefe de Asesores Carlos Bianco.

“Quizás él conoce más la provincia que el gobernador”, ironizó Bianco en declaraciones a la radio Urbana Play. “En ese caso Aníbal se podría presentar a una PASO para gobernador de la provincia. Es más, podríamos pensar una fórmula, inclusive ahora que se habla de una PASO a nivel nacional y provincial. Podría ser Fernández presidente y Fernández gobernador. Los Fernández sería la fórmula.

Aunque no dijo “Alberto Fernández”, la alusión al actual Presidente es obvia.

Y es la primera vez que un funcionario de Kicillof sin autonomía política se pone públicamente en la vereda opuesta del Presidente. Hasta ahora solo lo hacía Andrés “Cuervo” Larroque, que utilizaba su peso primero como secretario general de La Cámpora y más tarde como creador de la agrupación La Patria es el Otro, nombre tomado de un discurso de Cristina Fernández de Kirchner.

En sus expresiones públicas Kicillof nunca aludió en tono crítico a Alberto Fernández. Incluso suele decir la palabra “gracias” cada vez que describe un plan de obras públicas hecho en coordinación con el gobierno nacional o financiado con fondos nacionales.

Tal como lo informó en exclusiva este diario, Kicillof solo dijo que la Provincia precisaba “una fórmula nacional competitiva”, traducción de que una fórmula con el actual Presidente no lo sería. Lo hizo al hablar en la reunión de los 33 dirigentes del Frente de Todos en la sede del Partido Justicialista, el 16 de febrero. Los 33 quedaron en seguir negociando, cosa que no hicieron, y en establecer reglas electorales, cosa que tampoco.

La duda hoy está centrada, todavía, en si habrá PASO con dos fórmulas del Frente de Todos a nivel nacional y, en ese caso, si el Presidente encabezará una de ellas. Ése es el fondo del debate, que debe resolverse de aquí a junio, cuando deben presentarse de manera oficial las alianzas y las candidaturas.

Bianco reaccionó de ese modo a declaraciones previas del ministro de Seguridad según las que Kicillof “es un profundo desconocedor de lo que sucede”.

Aníbal F. también dijo en declaraciones a Radio con Vos que Kicillof pide tener seis mil efectivos federales en la Provincia. “¡Ya hay más de seis mil repartidos en todos los distritos! Y desde hace un buen tiempo, con lo cual él desconoce lo que está sucediendo y lo que estamos haciendo desde fines de 2021. Así bajamos el delito a un número importantísimo.”

El despliegue está dentro del esquema conocido como CUC, Comando Unificado del Conurbano. La base son los gendarmes y comenzó con la instalación de fuerzas en La Plata, Tigre, La Matanza Avellaneda y Pilar.

Tal como lo informó Buenos Aires/12, el análisis del tema comenzó entre Fernández y Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia y actual jefe de Gabinete de Kicillof.

Así fue al principio.

“Ahora Martín está participando de las reuniones por el CUC por instrucciones de Axel”, dijo un funcionario de la Provincia.

Ante una consulta, el Ministerio de Seguridad dijo que “este miércoles comenzaron las reuniones con los distritos”. Explicó un funcionario que “son reuniones chicas, y seguirán durante la semana”.

También dejó un comentario: “Está funcionando muy bien lo de los gendarmes en los colectivos”.

Carlos “Carli” Bianco fue antes jefe de Gabinete de Kicillof. “Fui testigo desde mi época de jefe de Gabinete, y sé que siguió sucediendo lo mismo con el pedido que hizo la provincia respecto a la presencia de gendarmes”, dijo.

Según Bianco, “lo que sí es cierto es que le pedimos 20 mil veces al ministro Fernández que nos digan dónde están esos gendarmes para poder trabajar articuladamente desde la Provincia”

Señaló que “nosotros no sabemos porque nunca nos lo dijeron, no sabemos si están haciendo algún procedimiento en la calles, en algún retén, realmente no lo sabemos” y afirmó que la solución “sería tan fácil como enviar un excel o un mapa interactivo mostrándonos dónde están esos gendarmes”.

En cuanto a Kicillof, opinó que Aníbal Fernández “se refiere, creo que erradamente, a que el gobernador tiene desconocimiento de lo que pasa en la provincia”.

Explicó Bianco: “Ayer estuvimos en Navarro y General Rodríguez , hoy en Bolívar y en 25 de Mayo. Me animo a decir que no debe haber habido un gobernador en la provincia de Buenos Aires que la haya recorrido y la conozca como Kicillof”.

También aclaró que tiene “un profundo respeto por Aníbal pero me parece que estas declaraciones no suman para nada”.

El gobernador ya había tocado la cuestión de los gendarmes, pero sin exhibir la fragilidad interna del Frente de Todos como fractura expuesta.

“Nosotros venimos solicitando el envío de gendarmes desde la gestión de (la primera ministra de Seguridad) Sabina Frederic, y fue público que siempre requerimos y solicitamos enfáticamente el envío de seis mil gendarmes a la Provincia”, explicó hace un mes a Radio Provincia. “Se habló y hubo conversaciones, muchas incluso con el Presidente por el envío de gendarmes, pero todavía no mandaron ninguno de esos seis mil. Seguimos dando vueltas con el tema. Nosotros recordamos aquel Operativo Centinela, con seis mil gendarmes en la época que Cristina (Kirchner) era presidenta y Sergio Berni viceministro de Seguridad de la Nación.”

Kicillof dijo que la coordinación era necesaria porque las fuerzas nacionales tienen jurisdicción sobre áreas y delitos federales como el narcotráfico y las rutas de nivel nacional, pero la Policía Bonaerense y la Justicia de la Provincia no

El asesinato del colectivero Daniel Barrientos en Virrey del Pino, La Matanza, agudizó tanto la discusión operativa en torno de los gendarmes como el debate interno del FdT.

Según se desprende de los estudios criminológicos de la Procuración bonaerense, a cargo del dirigente del PRO Julio Conte Grand y no del diputado peronista Rodolfo Tailhade, la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes en la Provincia oscila entre el 4 y el 4,5 por ciento, una cifra claramente menor al 20 o 22 por ciento de Rosario, al 23,7 en Brasil (tasa que crece entre los mestizos) e incluso al 6,9 de los Estados Unidos.

Sin embargo esta realidad convive con otra: el robo permanente de celulares, más problemático para los sectores postergados, que no pueden reponerlos porque un aparato representa un tercio o la mitad de sus ingresos. Esa situación de exposición permanente al robo, según los criminólogos, crea una sensibilidad especial que se potencia cuando hay un caso de asesinato como el de Barrientos.

Y todo se suma a la presencia de Sergio Berni en una concentración de colectiveros, más la feroz agresión que sufrió y que ahora investiga la Justicia. Un ataque que debió denunciar penalmente el ministro de Justicia, Julio Alak. Berni había dicho que no haría la denuncia porque "no soy un alcahuete", aunque el artículo 237 del Código Procesal Penal Nacional obliga a denunciar delitos de acción pública a "los magistrados y demás funcionarios públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones".